Отличительной особенностью является яркий дисплей, который не уступает другим устройствам в своем классе по качеству изображения.

На выставке MWC 2024 компания Oppo представила несколько новинок, среди которых выделяется Air Glass 3 XR – продукт, устанавливающий новый стандарт для устройств, интегрированных с искусственным интеллектом. Эта модель является преемником Air Glass 2 и призвана упростить использование ИИ, смещая акцент сложных технологий на повседневное использование. Легкие очки Air Glass 3 XR могут стать идеальным решением для этой задачи.

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Air Glass 3 XR – невероятно легкое устройство, весом всего 50 грамм, создано для обеспечения максимального комфорта пользователя. Одной из отличительных особенностей Air Glass 3 XR является яркий полноцветный дисплей, обеспечивающий высокое качество изображения, не уступающее другим устройствам данного класса. Оно оснащено волноводом из высококачественной смолы с показателем преломления 1,70, что обеспечивает четкое изображение. Благодаря яркости до 1000 нит, эти очки могут использоваться при любом освещении. Они не только позволяют видеть мир ясно, но и стремятся взаимодействовать с ним легко и естественно.

Компания Oppo также интегрировала своего помощника с искусственным интеллектом AndesGPT в Air Glass 3. Это позволяет пользователям управлять устройством с помощью голосовых команд и сенсорного взаимодействия. Благодаря простым командам или жестам, пользователи могут управлять музыкой, принимать звонки, получать информацию и прокручивать фотографии. А наличие четырех микрофонов способно обеспечить чистый звук даже в шумной среде.

На рынке появляются новые продукты и конкуренты, такие как Vision Pro от Apple, которые открывают путь для будущих AR/VR очков. Тем не менее, это отличный шанс для других компаний представить свои собственные взгляды на эту технологию, как, например, сделала Oppo с их очками. Несмотря на то, что в прошлом не все устройства (к примеру, те же Google Glass) смогли завоевать рынок, сейчас ситуация может измениться.