Также из особенностей можно выделить аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч и дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Компания Tecno представила множество новых устройств на выставке MWC, проходящей в Барселоне. Одним из них стал смартфон Tecno Pova 6 Pro, который является преемником модели Pova 5 Pro. Новинка представляет собой игровое устройство среднего класса с полупрозрачным дизайном и светодиодной подсветкой.

Tecno Pova 6 Pro имеет заднюю панель с литографической текстурой и полупрозрачностью. Он сохранил дизайн светодиодной ленты от своего предшественника, которая расположена справа от датчиков камеры. В устройстве используется 210 мини-светодиодов с девятью персонализируемыми режимами освещения. Дисплей смартфона – AMOLED, 6,78 дюймов, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобность использования. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, а задняя камера – тройная, состоящая из основного датчика на 108 МП с встроенным зумом для 10-кратного увеличения, объектива глубины 2 МП и блока искусственного интеллекта.

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В основе Tecno Pova 6 Pro лежит процессор Dimensity 6080, предлагающий варианты оперативной памяти 8 и 12 ГБ. Устройство также имеет встроенную память объемом 256 ГБ и систему отвода тепла. Питание смартфона осуществляется от аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мА*ч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 70 Вт и обратную зарядку мощностью 10 Вт. Технология виртуальной оперативной памяти добавляет комфорт при использовании устройства. Начальный выпуск Tecno Pova 6 Pro запланирован на Филиппины, в Саудовской Аравии и Индии, а позднее смартфон будет доступен и в других странах. Его можно будет приобрести в цветах Meteorite Grey и Comet Green. Более подробные сведения о ценах станут известны ближе к дате начала продаж.