В связи с сотрудничеством с Natural Cycles кольцо будет обладать ещё одной полезной функцией, которая позволит отслеживать планирования беременности.

Samsung представила свою новую разработку – смарт-кольцо Galaxy Ring, на конференции Mobile World Conference 2024. Это носимое устройство ориентировано на отслеживание здоровья. Кольцо отличается минималистичным, но красивым дизайном и будет доступно в трех цветах: платиново-серебряном, золотом и черном керамическом.

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При первом взгляде, кольцо создает впечатление легкости при ношении. Оно представлено в размерах от 5 до 13, с маркировкой от S до XL внутри. При этом, информация о весе кольца пока не разглашается. Емкость аккумулятора также варьируется в зависимости от размера кольца: от 14,5 мА *ч до 21,5 мА*ч. Galaxy Ring будет оснащен набором датчиков, предназначенных для отслеживания различных показателей здоровья. В настоящее время компания Samsung не разглашает полный перечень датчиков, однако известно, что сотрудничество с Natural Cycles позволит вести отслеживание планирования беременности, что является ключевой особенностью Oura Ring.

При этом Galaxy Ring будет оказывать стандартные функции мониторинга здоровья, такие как контроль сна, сердечного ритма, подсчет шагов и анализ дыхания. Пользователи также будут получать персонализированные рекомендации по состоянию здоровья, основанные на данных о сне. Одной из уникальных функций является "My Vitality Score" от Samsung, предназначенный для измерения и предоставления информации об умственной и физической готовности для работы. Обратная связь будет осуществляться через "Booster Cards", включающие научно обоснованные рекомендации, в основе которых лежат данные о сне и других факторах.

Galaxy Ring будет интегрироваться с уже существующей экосистемой Samsung Health, включая устройства Galaxy Watch. Пока цена новинки не объявлена, однако ожидается ее выпуск в конце текущего года. Изначально, Galaxy Ring будет совместим только со смартфонами Samsung Galaxy, но в будущем Samsung планирует расширить совместимость с другими устройствами на базе Android и, возможно, даже с устройствами iOS.