Они подходят для использования на открытом воздухе и, что неудивительно, обещают высокое качество воспроизведения.

Xiaomi, сейчас одна из самых известных компаний в сфере электроники, расширяет свою продуктовую линейку и теперь представила две модели Bluetooth-динамиков. Первая модель – это длинный динамик, который гарантирует мощное воспроизведение с мощностью до 40 Вт и максимальной громкостью 93 дБ. Он не направленный, а обеспечивает звучание на 360°, что особенно полезно на открытом воздухе и в больших группах людей. Xiaomi утверждает, что этот динамик имеет сертификацию IP67, что означает его защиту от пыли и воды, поэтому дождь не станет проблемой. Автономное время работы составляет до 17 часов. Стоит отметить, что этот динамик может также использоваться как блок питания для зарядки других устройств. Он поддерживает одновременное соединение с двумя смартфонами и может быть настроен как стереосистема с другими Bluetooth-колонками от Xiaomi. Также он имеет встроенный модуль NFC. С помощью эквалайзера можно легко настраивать звучание под себя.

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Вторая модель имеет меньшую мощность и размеры. Общая мощность Bluetooth-динамика составляет 9 Вт при максимальной громкости 90 дБ. Она имеет такой же дизайн, как и ее более крупный "брат", поскольку оба обеспечивают всестороннее звучание. Максимальное время автономной работы составляет 11 часов. Оба динамика имеют светодиодную полосу, которая поддерживает отображение цветов RGB, и пока что доступны только на внутреннем рынке Китая. Более крупная модель стоит 599 юаней (приблизительно 7 500 рублей), а мини-версия - 229 юаней (приблизительно 3 000 рублей). Пока неизвестно, будут ли и когда эти устройства представлены на международном уровне.