При этом важной особенностью Xiaomi Smart Band 8 Pro является его способность автоматически регулировать яркость экрана.

Xiaomi представила глобальную версию своего нового продукта – Xiaomi Smart Band 8 Pro – на международной выставке MWC 2024 в Барселоне. Этот смарт-браслет уже доступен на китайском рынке с августа прошлого года. Главной особенностью международной версией Xiaomi Smart Band 8 Pro является его 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей с высоким разрешением 336 x 480 пикселей, способный отображать 16,7 миллионов цветов. Дисплей обладает высокой четкостью и частотой обновления 60 Гц. Не смотря на это, даже при прямых солнечных лучах дисплей остается четким, благодаря его пиковой яркости в 600 нит и защите 2D-клеенным закаленным стеклом. Дизайн Xiaomi Smart Band 8 Pro эстетичен и компактен: весит он всего 22,5 грамма и имеет толщину 9,99 мм. Он выполнен из прочных и приятных для кожи материалов, снабжен элегантными кожаными ремешками и корпусом из волокнистого полимера с NCVM, что придает ему стильный внешний вид.

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Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro разработан с учетом требований активных людей, предлагая комплексный подход к мониторингу здоровья и фитнеса. Он оснащен набором датчиков, включая ускорометр, гироскоп, оптический сенсор сердечного ритма, датчик кислорода в крови и датчик освещения окружающей среды. Благодаря этим датчикам, он предлагает непрерывное отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови, стресса, сна, женского здоровья и имеет влагозащиту до 5 атмосферных давлений, обеспечивая высокую надежность и долговечность.

Xiaomi Smart Band 8 Pro также предлагает ряд полезных функций, включая тренировку дыхания, свыше 150 режимов спорта, а также профессиональные алгоритмы упражнений, определяющие максимальное потребление кислорода, тренировочную нагрузку, время восстановления и аэробные/анаэробные тренировочные эффекты. Он отображает показатели жизненной активности, такие как сожженные калории, пройденные шаги, время отдыха и время средней активности и высокой интенсивности, что способствует более здоровому образу жизни.

Важной особенностью Xiaomi Smart Band 8 Pro является его способность автоматически регулировать яркость экрана. Он также оснащен высокопроизводительным чипом GNSS для независимого спутникового позиционирования, поддерживающим точное отслеживание через пять основных спутниковых систем по всему миру. У устройства имеется более чем 100 циферблатов, в том числе режим Always-On Display (AOD), благодаря которому у пользователей имеется постоянный доступ к информации. Благодаря встроенному NFC и Bluetooth 5.3, смарт-браслет легко взаимодействует с приложением Mi Fitness и другими устройствами. Аккумулятор емкостью 289 мА*ч обеспечивает до 14 дней автономной работы, а режим Always-On Display (AOD) может продлить его до 6 дней без необходимости зарядки. Дополнительно, смарт-браслет обладает интеллектуальными функциями, такими как напоминания, прогноз погоды, расписание, календарь, оповещения, уведомления о вызовах и голосовой помощник Xiaomi для интерактивного взаимодействия.

В комплекте с Xiaomi Smart Band 8 Pro идет 10 различных ремешков, выполненных из антибактериального TPU и кожи. Пользователи могут выбрать из 4 вариантов TPU: черный, серый, желтый, синий, и 2 вариантов кожи: белый и оранжевый. Также доступны 3 варианта плетения: зеленый, фиолетовый и серебряный. Стоимость TPU версии начинается от 69 евро.