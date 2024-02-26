Ключевой особенностью MagicBook Pro 16 является операционная система Turbo X на базе искусственного интеллекта.

На мировом мобильном конгрессе (MWC) 2024 прошла презентация новейшего устройства от компании Honor - ноутбука Honor MagicBook Pro 16, в котором реализовано инновационное использование искусственного интеллекта. Также был представлен новый флагманский смартфон Magic 6 Pro, созданный с использованием передовых технологий. Все устройства от Honor обеспечивают уникальный опыт использования и функциональность, соответствуя требованиям современного пользователя.

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Ноутбук MagicBook Pro 16 отличается своим элегантным дизайном и функциональностью. Устройство имеет тонкий металлический корпус, всего 17,9 мм толщиной, и весит около 1,86 кг. Благодаря эргономичным пропорциям экрана к корпусу (93%) и узким рамкам вокруг 16-дюймового дисплея, ноутбук обеспечивает удобство использования. Дисплей имеет разрешение 3072 x 1920 пикселей, частоту обновления 165 Гц, 100% охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3, а также максимальную яркость 500 нит. Соотношение сторон 16:10 способствует повышению производительности, а также ноутбук получил сертификаты TüV Rheinland за низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. Кроме того, он оснащен шестью динамиками для качественного звучания.

Под корпусом ноутбука находится мощный и энергоэффективный процессор Intel Core Ultra 7 155H. Совместная работа с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 делает ноутбук идеальным выбором для как профессиональных задач, так и для игровых приложений. Устройство обладает 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища для хранения большого объема данных. Особенностью MagicBook Pro 16 является операционная система Turbo X на базе искусственного интеллекта, которая позволяет активировать режим высокой производительности с минимальной задержкой. Она также автоматически адаптируется к индивидуальным привычкам пользователя, обеспечивая наиболее комфортную работу с устройством.

Ноутбук обеспечивает простую интеграцию с другими устройствами через MagicRing, что облегчает синхронизацию задач и уведомлений. Функции на базе искусственного интеллекта, такие как интеллектуальный поиск изображений и сводка документов, делают MagicBook Pro 16 еще более привлекательным. Согласно информации от Honor, ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 75 Вт*ч, обеспечивающим до 10 часов работы в тесте батареи PCMark 10. Также он имеет сканер отпечатков пальцев для безопасной аутентификации Windows Hello. Наличие разъемов 3,5 мм, HDMI, Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2 Type-C дает больше возможностей подключения и периферийных устройств. Пока не сообщается о ценах и доступности MagicBook Pro 16, но ожидается, что он появится на китайском рынке в ближайшем будущем, а на мировом рынке запуск ожидается примерно во втором квартале 2024 года.