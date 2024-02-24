Интересное особенностью является антибактериальное покрытие с ионами серебра на поверхностях клавиш.

ASUS официально представила новую версию популярной серии ноутбуков Vivobook 14 2024, которая сейчас доступна для предварительного заказа на китайском рынке. Цена новой модели начинается с 3799 юаней (около 49 000 рублей). Данная модель призвана удовлетворить потребности пользователей, ищущих баланс между производительностью и портативностью.

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Ноутбук имеет тонкий и стильный дизайн, доступный в двух цветовых вариантах: звездно-серебристом и полуночно-черном. Он обладает легким корпусом весом 1,4 кг и толщиной всего 17,9 мм в самом тонком месте. Экран, открывающийся на 180°, обеспечивает высокое качество просмотра благодаря 14-дюймовому матовому IPS-дисплею с разрешением 1920×1200 и яркостью 300 нит. Дисплей 16:10 также сертифицирован TÜV и обладает широким углом обзора, защитой глаз от синего света и отсутствием мерцания.

Vivobook 14 2024 оснащен процессором Intel Core i5-13500H с 12 ядрами и 16 потоками, обеспечивающим высокую производительность на уровне 45 Вт. Благодаря увеличенной в 3,9 раза производительности по сравнению с предыдущими низковольтными процессорами уменьшается время, необходимое для выполнения вычислительных задач, таких как обработка данных в Excel, транскодирование видео и распаковка больших файлов.

Ноутбук также имеет 16 ГБ двухканальной памяти с возможностью расширения до 40 ГБ и 1 ТБ твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe для быстрой загрузки и запуска программного обеспечения.

Для охлаждения используется система охлаждения ASUS Ice Blade с двойной тепловой трубкой, двумя выходами и трехскоростной регулировкой вентилятора. Ноутбук прошел строгие испытания качества MIL-STD 810H, подтверждающие долговечность в различных условиях. Он также обладает разнообразными опциями подключения, включая порт USB-C 3.2 Gen 1, два порта USB-A 3.2 Gen 1, один порт USB-A 2.0, один порт HDMI и аудиоразъем 3,5 мм.

Устройство также обеспечивает удобство и безопасность пользователя: эргономичная клавиатура, большой тачпад с поддержкой мультитач-жестов и антибактериальное покрытие с ионами серебра на поверхностях клавиш.

Кроме того, ASUS включает функцию шумоподавления с использованием двух микрофонов на базе искусственного интеллекта для более ясных голосовых вызовов в шумной обстановке, а также физическую крышку камеры для обеспечения конфиденциальности пользователей. Хотя емкость аккумулятора не уточняется, предыдущая модель имела аккумулятор емкостью 75 Вт*ч.