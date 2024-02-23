Nubia Pad 3D II будет представлен как первый в мире 3D-планшет с поддержкой искусственного интеллекта 5G+ для использования которого не нужно дополнительное оборудование.

Nubia готовится представить свою новейшую разработку - планшет Nubia Pad 3D II, который является преемником первой серии её 3D-планшета. Официальный запуск намечен на 26 февраля на международной выставке MWC 2024, о чем компания сообщила в тизере на китайской платформе Weibo. Nubia Pad 3D II в тизере называется "первым в мире 3D-планшетом с поддержкой искусственного интеллекта 5G+" и обещает обладать функционалом, доступным без использования специальных очков. Таким образом, планшет будет обеспечивать подключение к сети 5G и возможность наслаждаться 3D-контентом без дополнительного оборудования.

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Nubia Pad 3D II оснащен 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей, впечатляющей частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10, обеспечивая яркие и плавные изображения. Для создания трехмерных эффектов планшет использует решение DLP, разработанное компанией Leia Inc., которое позволяет преобразовывать 2D-контент в реальном времени в захватывающие 3D-изображения. Благодаря двойным фронтальным камерам с разрешением 8 Мп, которые распознают лицо пользователя, планшет позволяет просматривать 3D-контент без использования специальных очков. Кроме того, пользователи могут создавать собственный 3D-контент, включая фотографии, видео и сканы объектов, используя двойную фронтальную и 16-мегапиксельную заднюю камеру.

Nubia Pad 3D II работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888, одного из самых мощных мобильных процессоров на рынке. В сочетании с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти и возможностью расширения с помощью microSD-карт. Емкость аккумулятора составляет 9700 мА*ч, а поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт позволяет быстро пополнить заряд аккумулятора.

Nubia Pad 3D II отличает элегантный серый дизайн, который подчеркивает его премиальный статус. Планшет оснащен двойной задней и двойной фронтальной камерой, светодиодной вспышкой и портом USB Type-C. Работает устройство под управлением современной операционной системы Android 13, которая обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функций. Ожидается, что Nubia Pad 3D II будет иметь дополнительные функции, которые сделают его еще более универсальным и удобным в использовании.