Это новейшая модель телефона-раскладушки бренда, обладающая первоклассными характеристиками и улучшенной складной конструкцией.

Компания Huawei объявила о своем новом складном смартфоне Pocket 2, долгожданной модели раcкладушки. Это уникальное устройство предлагает множество новых функций и улучшенную складную конструкцию. Huawei Pocket 2, на первый взгляд, напоминает своего предшественника Pocket S, имеющего горизонтальный шарнир и двойные круглые модули на задней панели для камеры. Важно отметить, что для повышения прочности, Huawei использовала новую петлю, созданную из материалов аэрокосмического класса, а также технологию стекла Kulun 2-го поколения.

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Это устройство имеет компактные размеры - всего 7,25 мм (7,35 мм для варианта с кожаной отделкой) в сложенном состоянии и весит около 200 граммов. Еще одним важным аспектом является степень водонепроницаемости IPX8. Huawei Pocket 2 работает на процессоре Kirin 9000s и предлагает несколько вариантов хранилища объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Все модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти и поддерживают расширение памяти до 512 ГБ с помощью карты памяти NM.

Главным дисплеем является высококачественная 6,94-дюймовая OLED-панель LTPS с разрешением 2690 x 1136 пикселей, переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и плотностью пикселей 420 ppi. Также имеется второй 1,15-дюймовый OLED-экран на задней панели с разрешением 360 x 360 пикселей. Устройство работает от аккумуляторной батареи емкостью 4520 мА*ч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, быструю беспроводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную обратную зарядку мощностью 7,5 Вт. Huawei Pocket 2 поставляется с предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.0.

Важной особенностью является четырехкамерная система на задней панели, состоящая из 50-мегапиксельного основного датчика с оптической стабилизацией изображения (OIS), 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, 8-мегапиксельного телеобъектива с OIS и 3-кратным оптическим зумом, а также 2-мегапиксельной гиперспектральной камеры с искусственным интеллектом. На передней панели имеется 10,7-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков.

Huawei Pocket 2 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB Type-C и NFC. Он также имеет уникальную функцию двусторонней спутниковой связи и солнцезащитный режим. Huawei Pocket 2 доступен в нескольких цветовых вариантах, включая Tahitian Grey, Rococo White, Taro Purple и Elegant Black. Цены на данную модель начинаются от 7499 юаней (примерно 96 000 рублей) за базовую версию с 256 ГБ памяти, а версии с 512 ГБ и 1 ТБ стоят 7999 юаней (примерно 103 000 рублей) и 8999 юаней (примерно 115 000 рублей) соответственно. Huawei Pocket 2 Art Custom Edition с уникальным дизайном и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти стоит 10 999 юаней (примерно 141 000 рублей). Предзаказы на Pocket 2 начинаются 22 февраля 2024 года, а продажи стартуют 1 марта 2024 года.