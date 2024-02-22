На конференции ifs direct connect 2024, организованной Intel, генеральный директор Microsoft Наделла объявил планы компании.

Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, на конференции ifs direct connect 2024, организованной компанией Intel, объявил о планах использовать техпроцесс Intel 18а для разработки собственных чипов. Наделла подчеркнул, что надежный доступ к передовым полупроводниковым технологиям является ключевым фактором в стимулировании изменений, приносящих пользу различным отраслям. Сотрудничество Microsoft с Intel в данной сфере производства представляет собой важный шаг. Партнерство ориентировано на использование высокопроизводительных полупроводников с целью повышения эффективности работы организаций.

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По информации, которая стала известна, в рамках усилий по расширению возможностей и уменьшению зависимости от внешних поставщиков, Microsoft разрабатывает новую сетевую карту. Это инициатива, входящая в стратегию Microsoft по оптимизации работы собственного серверного чипа Maia AI и одновременно снижению зависимости от ведущей компании в области разработки чипов, Nvidia. Сетевая карта будет похожа на ConnectX-7 от Nvidia, которая поставляется в комплекте с графическими процессорами. Однако разработка новой сетевой карты потребует значительных усилий и, по предварительным оценкам, займет более года. В случае успеха, новая сетевая карта сможет ускорить обучение модели OpenAI на серверах Microsoft и повысить экономическую эффективность.

Заявление, сделанное на конференции ifs direct connect 2024, подтверждает стремление Microsoft к инновациям и независимости в области полупроводниковых технологий. Более того, попытка Microsoft разработать новую сетевую карту соответствует более широкому видению улучшения инфраструктуры искусственного интеллекта и оптимизации производительности для специализированных рабочих нагрузок. Инвестиции в собственные решения, такие как серверный чип Maia AI и соответствующая сетевая инфраструктура, позволят Microsoft повысить свою конкурентоспособность в области искусственного интеллекта и облачных вычислений.