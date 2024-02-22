В конструкции данного ноутбука использовано кованое углеродное волокно, позволяющее снизить вес и придать ноутбуку уникальный внешний вид.

На днях компания Lenovo представила новый игровой ноутбук из серии Legion - Legion Y9000X (2024). И уже 27 февраля в Китае ожидается ещё одна презентация нового устройства этой же серии - Legion Y9000K 2024. Эта модель оснащена процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой NVIDIA RTX 4090, что делает её идеальным выбором для игроков, которым нужна высокая производительность.

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Ноутбук Legion Y9000K 2024 оснащён 16-дюймовым дисплеем разрешением 3200 x 2000 пикселей и частотой обновления 165 Гц, обеспечивая идеально чёткое изображение и плавный игровой процесс. Экран также имеет яркость до 1200 нит, что гарантирует яркое изображение в разных условиях освещения. Благодаря 2-терабайтному твердотельному накопителю PCIe 4.0 и 64 ГБ оперативной памяти DDR5, в ноутбуке предусмотрено достаточно места для хранения ресурсоёмких приложений и игр (до 2 Тб).

Кованое углеродное волокно, использованное в конструкции, помогает снизить вес и придать уникальный внешний вид. Ноутбук Legion Y9000K 2024 имеет вес 2,56 кг и толщину от 18,99 до 22,7 мм, сохраняя при этом тонкий дизайн, несмотря на мощное оборудование. Благодаря технологии Frost Blade Ultra в него встроена усовершенствованная система водяного охлаждения, которая поддерживает оптимальную температуру ноутбука даже во время продолжительных игровых сессий. Legion Y9000K 2024 обладает отличными возможностями подключения, включая Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 и слот для SD-карты. Быстрая зарядка возможна благодаря зарядному устройству мощностью 140 Вт. Ориентировочная цена ноутбука в Китае составит 29 999 юаней (примерно 384 000 рублей).