Также он оснащен графическим процессором RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 объемом 8 ГБ.

Lenovo Legion Y9000X (2024) - это идеальный ноутбук для геймеров, которым важны и производительность, и стильный дизайн. Он имеет привлекательный белый цвет корпуса с использованием технологии анодного электрофореза AED и вырезанными на станке с ЧПУ средними рамками, что придает ему эстетическую привлекательность. Ноутбук оснащен 16-дюймовым игровым дисплеем, поддерживающим широкую цветовую гамму DCI-P3, частоту обновления 165 Гц, технологию Dolby Vision и высокую яркость в 430 нит для яркой и детализированной графики. Он также оснащен RGB-клавиатурой, сканером отпечатков пальцев для удобного и безопасного разблокирования, а также встроенным аккумулятором емкостью 99,9 Вт*ч, обеспечивающим длительные игровые сессии.

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Под корпусом установлен мощный процессор Intel Core i9-14900HX с 24 ядрами и 32 потоками, который может достигать до 5,8 ГГц в одноядерном турбо-режиме. Графическая производительность обеспечивается дополнительным графическим процессором RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, обеспечивая плавный игровой процесс. Объем оперативной памяти расширяется до 32 ГБ, а встроенный твердотельный накопитель на 1 ТБ обеспечивает достаточно места для хранения. Кроме того, благодаря рассеиванию тепла с использованием архитектуры Qiankun, ноутбук способен эффективно управлять температурой. Технические характеристики ноутбука немного отличаются от модели Legion Y9000X (2023), оснащенной процессором Core i9-13900H, но предлагающей тот же дисплей и графику.

В отношении возможностей подключения, Y9000X предлагает широкий выбор интерфейсов, включая слот для SD-карты, USB-C, USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и разъем для наушников 3,5 мм, что позволяет удовлетворить разнообразные потребности в подключении периферийных устройств и внешних дисплеев.

Цена на высокопроизводительный игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000X (2024) уже официально объявлена, а предварительные продажи начнутся 22 февраля. Стартовая цена составит 13 999 юаней (около 180 000 рублей) за модель с процессором i9-14900HX + графикой RTX 4060 + 32 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ накопителя. Вариант с процессором i9-14900HX + графикой RTX 4070 + 32 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ накопителя будет стоить 14 999 юаней (около 192 000 рублей).