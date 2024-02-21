Компания Samsung объявила, что будущие ядра процессоров Arm Cortex-X будут использовать 2-нм узел GAAFET от Samsung Foundry.

С учетом того, что Qualcomm намеревается использовать свои собственные ядра Oryon для процессора Snapdragon 8 gen 4, который появится в конце 2024 года, ожидается, что предстоящий Cortex-X5 от ARM может дебютировать вместе с MediaTek Dimensity 9400 или Exynos 2500. Будущее центральное процессорное ядро под кодовым названием Blackhawk должно обеспечить впечатляющую производительность на протяжении нескольких поколений. В связи с чем, компания Samsung объявила о сотрудничестве с ARM над разработкой "следующего поколения" ядер Cortex-X.

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В своем блоге Samsung подтверждает, что обе компании работают над "революционным решением на основе искусственного интеллекта" для генеративного искусственного интеллекта. Будет использоваться узел 2 нм GAA-FET SF2 от Samsung, который обеспечивает "дополнительные улучшения производительности и эффективности" для процессоров ARM. К сожалению, не уточняется, будет ли рассматриваемое ядро процессора Cortex-X5 или Cortex-X6. Вероятность того, что это будет последнее, выше, поскольку SF2 планируется запускать в серийное производство в 2025 году. Эта разработка особенно интересна, учитывая заявление ARM о выпуске бенчмарковых чипов на узле Intel 18a в то же время.

Тем временем, перед предстоящим Cortex-X5 от ARM стоят несколько преград перед его выходом. Известный эксперт Tech_Rev приводит данные о проблемах с энергопотреблением Cortex-X5 при более высоких частотах. Возможно, OEM-производителям придется контролировать тактовую частоту, иначе им придется столкнуться с проблемами регулирования тепла. Данная проблема в некоторой степени преследовала процессоры Exynos последнего поколения и даже Dimensity 9300.