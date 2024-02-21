При этом для более длительного использования, ёмкость аккумулятора может составить около 5880 мА*ч, возможно, округленной до 6000 мА*ч.

В ближайшем будущем компания Samsung планирует представить новую модель смартфона Galaxy M15 5G. Недавно появившиеся данные на сертификационных сайтах, включая FCC, свидетельствуют о подготовке к выходу этого устройства. Модель sm-m156b будет расширением линейки серии M от Samsung и обладать возможностями подключения как к сетям 4G, так и 5G. В процессе разработки смартфон успешно прошел множество других региональных сертификаций, таких как Bureau of Indian Standards, SafetyKorea, Dekra (Европа) и другие. Это может указывать на то, что скоро Samsung планирует глобальный запуск модели Galaxy M15 5G.

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Листинг сертификации FCC показывает, что Galaxy M15 5G будет поддерживать диапазон 5G n66, а также иметь двухдиапазонный Wi-Fi (5 ГГц и 2,4 ГГц) и Bluetooth. Также указывается, что устройство будет оснащено аккумулятором модели EB-BM156ABY, что говорит о наличии быстрой зарядки мощностью 25 Вт и большой емкости аккумулятора, предположительно около 5880 мА*ч, возможно, округленной до 6000 мА*ч для, как это делается в многих моделях.

Согласно другим данным, ожидается, что Galaxy M15 5G будет работать на операционной системе Android 14 сразу после распаковки. Устройство может иметь схожие характеристики с Galaxy A15, включающие в себя 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Внутри может быть установлен процессор MediaTek Dimensity 6100+ SoC. Ожидается, что устройство будет обладать до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Камера, скорее всего, будет подобна камере Galaxy A15, включающей основной 50-мегапиксельный датчик, широкоугольный объектив на 5 мегапикселей и макрообъектив на 2 мегапикселя.