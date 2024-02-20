Компания Realme работает над разработкой нового смартфона под кодовым именем rmx3999, но официальное название его пока не раскрыто.

Последние отчеты свидетельствуют о том, что компания Realme активно работает над разработкой нового смартфона под кодовым именем rmx3999. Его окончательное название пока неизвестно, однако все указывает на то, что его выпуск уже близок, так как устройство было замечено на нескольких сертификационных платформах.

Изначально оно появилось в базе данных IMEI в ноябре 2023 года и было подтверждено сертификатами от европейского ЕЭС, индонезийского TKDN и SDPPI, а также от TUV Rheinland. Несмотря на то, что оно еще не получило сертификацию от индийского органа BIS, ожидается, что в ближайшем будущем оно будет представлено и на этом рынке. Вот что стоит ожидать от этого устройства.

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По слухам, Realme rmx3999 будет иметь схожие характеристики с Realme c67. На передней панели у него будет установлен 6,72-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Для обеспечения безопасности пользователей будет предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев. Устройство будет работать на базе чипсета Dimensity 6100 plus и оснащено емким аккумулятором на 5000 мА*ч. Согласно сертификации TUV, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Говорят, что на задней панели смартфона будет размещена двойная камера, но дополнительные детали о ней пока не раскрываются. В качестве операционной системы будет использоваться Android 14 с установленной оболочкой Realme UI 5. Существует вероятность того, что rmx3999 станет частью линейки телефонов под брендом Narzo и будет доступен для покупки на платформе Amazon.