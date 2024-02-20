Предполагается, что новый складной смартфон сможет «дистанционно управлять Mac».

Недавно появилась информация о следующей линейке складных телефонов Vivo, которая будет называться серией x Fold 3. Хотя ранее уже было слышно об этих устройствах, недавняя утечка информации от инсайдера "ice universe" раскрыла интересную особенность этих складных гаджетов.

На Weibo был опубликован набор изображений, на которых, предположительно, был представлен Vivo x Fold 3. Устройство обладает заметными рамками экрана и вырезом для камеры справа. Стандартные кнопки громкости и питания размещены с разных сторон - справа и слева соответственно. Как и ожидалось, устройство также имеет внешний экран.

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Однако самое интересное, что утечка показала - то, что Vivo x Fold 3 будет иметь интерфейс macOS. Инсайдер "ice universe" предполагает, что этот складной гаджет сможет дистанционно управлять компьютерами Mac. Другой пользователь Weibo подтвердил подлинность утечки и поддержал идею удаленного управления Mac при помощи смартфона Vivo.

Детали пока малоизвестны, но если это правда, то такая функция может стать большим преимуществом для пользователей Apple, заинтересованных в складных устройствах. Неясно, как Vivo реализовало это, но эта функция может быть как простым отображением экрана Mac, так и более сложными элементами управления. В любом случае, данная функциональность имеет смысл для складного устройства, так как большой экран складного телефона обеспечит более комфортную многозадачность по сравнению с обычными смартфонами.

Согласно другому сообщению, Samsung Display будет поставлять внутренние складные экраны как для x Fold 3, так и для x Fold 3 Pro с более высоким разрешением 2480 x 2200 пикселей (в сравнении с разрешением 1916 x 2160 пикселей у x Fold 2). Также говорят, что внешний дисплей будет иметь разрешение 2748 x 1172 пикселей.

Ожидается, что в складных устройствах Vivo будет использоваться стекловолоконный материал, а в x Fold 3, вероятно, установят аккумулятор емкостью 5600 мА*ч.