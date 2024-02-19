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СтарыйДед
Новая складная панель Samsung выдерживает падения и перепады температур
Компания Samsung объявила, что долговечность нового складного OLED-дисплея теперь также подтверждена соответствующей сертификацией.

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Проблема долговечности складных смартфонов безусловно неслучайна и имеет весьма весомые причины. Частые процессы складывания оказывают дополнительное давление на материал, что является необычным для классических смартфонов. Однако компания Samsung объявила, что текущее поколение семидюймовых складных OLED-панелей получило сертификат MIL-STD 810G. Причем этот сертификат в первую очередь не концентрируется на процессе складывания, а описывает устойчивость к сложным условиям окружающей среды и особенно актуален в сегменте защищенных смартфонов. Хотя в повседневной жизни этот сертификат может оказаться не очень практичным, так как можно упасть со смартфоном в руках или попросту неудачно уронить его.

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Тесты на прочность и надежность проводилась компанией UL Solutions, а не самой компанией Samsung. Среди прочих испытаний была проведена проверка защиты от замерзающей влаги. Модель Galaxy Z Fold5 обрызгивали водой при температуре -10°C до образования слоя льда толщиной 6 миллиметров. В таком состоянии дисплей выдержал четыре часа без повреждений. Панель также справилась с внезапными и повторяющимися изменениями температуры от -32°C до 63°C и, как сообщается, выдержала 26 падений с высоты 1,22 метра без повреждений. Согласно результатам испытаний, даже воздействие, превышающее ускорение силы тяжести в 10,5 раз, не привело к непоправимым повреждениям. Кроме того, Galaxy Z Fold5 обладает сертификатом IPX5, который также обеспечивает защиту от попадания воды.

#samsung #складной смартфон #складной телефон #складной дисплей #складной #складной экран
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