Основная проблема заключается в Apple App Store, который, согласно прошлогодним обвинениям Европейской комиссии, использует нечестные методы в отношении потоковой передачи музыки.

Компания Apple столкнулась с возможностью получения очередного штрафа от Европейского союза. По неподтвержденной информации, штраф может составить примерно 500 миллионов евро (почти 49,7 миллиарда рублей). Это похоже на то, что даже компания с триллионным оборотом не может расслабиться, так как этот штраф лишь присоединяется к длинному списку обязательств, которые ЕС настойчиво требует соблюдать.

реклама

Основная проблема заключается в Apple App Store, который, согласно прошлогодним обвинениям Европейской комиссии, использует нечестные методы в отношении потоковой передачи музыки.

Комиссия отмечает, что политика Apple в App Store несправедливо ограничивает разработчиков. Эти ограничения не позволяют разработчикам информировать пользователей о возможных альтернативных вариантах покупки, которые могут предложить более выгодные предложения или возможности. Этот штраф - не только мера наказания, но и напоминание технологическим гигантам о необходимости соблюдать нормативные требования. Для Apple, известной строгим контролем над своей экосистемой, это может означать необходимость стратегических изменений, чтобы обеспечить соответствие политике ЕС и минимизировать риски будущих штрафов.

Официальное объявление о штрафе ожидается в следующем месяце, и пока ни Европейская комиссия, ни Apple не предоставили официальных комментариев по этому поводу. Судьба компании будет тщательно наблюдаться, поскольку Apple продолжает бороться с проблемами адаптации к нормативным требованиям и сохранением своего лидерства в индустрии. Этот потенциальный штраф в 500 миллионов евро - всего лишь одно из множества дорогостоящих напоминаний.