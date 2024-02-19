Планшет будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, а также 12,4-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 3K и соотношением сторон 3:2.

Многие эксперты утверждали, что Xiaomi готовится к выпуску нового планшета в Китае. И вот теперь бренд подтвердил, что 22 февраля состоится анонс флагманского планшета под названием Xiaomi Pad 6s Pro, а также Xiaomi 14 Ultra. Бренд представил постеры, подтверждающие дизайн и ключевые характеристики нового планшета.

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На официальных изображениях, представленных брендом, можно увидеть только переднюю панель Xiaomi Pad 6s Pro. Однако предполагается, что устройство будет иметь аналогичный дизайн, как у планшетов Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max, представленных в прошлом году. Кроме того, Xiaomi также предложит для покупателей Pad 6s Pro такие аксессуары, как магнитная клавиатура и стилус. Подтверждено, что Pad 6s Pro будет оснащен 12,4-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3K и соотношением сторон 3:2. Планшет будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, и его топовая конфигурация будет включать 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Пока Xiaomi не раскрыла информацию о емкости аккумулятора Pad 6s Pro, но подтвердила, что планшет будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Он также обеспечит беспрепятственное подключение к другим устройствам Xiaomi, так как будет работать на предустановленной операционной системе Android на базе HyperOS. Планшет также будет поддерживать соединение Wi-Fi 7. Пока нет информации о возможностях камеры Pad 6s Pro, но предполагается, что он унаследует заднюю 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную камеру и фронтальную 20-мегапиксельную камеру, доступные на моделях Pad 6 Pro/Max. Pad 6s Pro также получил несколько сертификатов для мирового рынка, что позволяет предполагать его выпуск на рынках за пределами Китая.