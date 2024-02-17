При этом Metroid Prime 4 может стать первой флагманской игрой для Nintendo Switch 2.

Когда Nintendo Switch была выпущена в 2017 году, она покорила мир. Благодаря библиотеке, включающей такие любимые франшизы, как Zelda, Mario и Animal Crossing, Switch стала не только именем нарицательным, но и самой продаваемой консолью Nintendo на сегодняшний день. Почти 7 лет спустя фанаты с нетерпением ждут запуска преемника Switch 2. Однако, вопреки предыдущим слухам, указывающим на запуск в 2024 году, портативной консоли может потребоваться немного больше времени для выхода на рынки. Последняя информация из различных источников теперь указывает на запуск в первом квартале 2025 года. Этот новый график предполагает, что Nintendo стремится к выпуску, аналогичному Switch. Разработчики были проинформированы об этом переносе релиза, причем некоторые из них уже работают над играми для будущей консоли, что указывает на хороший старт для ее запуска.

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Одной из игр, которые потенциально готовятся для Switch 2, является Metroid Prime 4. Первоначально анонсированная в 2017 году, разработка игры была возобновлена в 2019 году, и с тех пор никаких новостей о ней не появлялось. Задержка консоли привела к предположениям, что это может быть флагманская игра для новой консоли. Успех оригинальной Switch, ставшей самой продаваемой консолью Nintendo, устанавливает высокую планку для ее преемника. Поскольку продажи прошлой модели превзошли конкурентов от Sony и Microsoft, от следующей консоли Nintendo ожидают не меньшего успеха. Сообщается, что портативная приставка уже имеет обратную совместимость.