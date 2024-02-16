Новый ноутбук Saturn 17 v5 от Juno Computer вышел с 17,3-дюймовым дисплеем 2K, процессором Intel Core i7-13620H и Nvidia Geforce RTX 4050, RTX 4060 или RTX 4070.

Juno computers — ведущий британский производитель компьютерного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве ноутбуков, мини-ПК и планшетов, работающих на базе бесплатной операционной системы Linux. Компания знаменита своим флагманским продуктом - планшетом Juno Tab 2 linux. Недавно компания представила новинку - 17-дюймовый ноутбук Saturn 17 v5, который выпускается с предустановленной операционной системой Ubuntu linux 22.04 LTS («долгосрочная поддержка») либо Ubuntu 23.10.

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В Saturn 17 v5 установлен мощный мобильный процессор intel core i7-13620h поколения Raptor Lake с 10 ядрами (6 ядер - для повышения производительности и 4 ядра - для эффективной работы) и 16 потоками. Максимальная тактовая частота для производительных ядер составляет 4,90 ГГц, а также имеется 24 МБ кэш-памяти intel smart cache и встроенная графика intel UHD Graphics. Кроме того, в ноутбуке предусмотрена дискретная графика - это либо nvidia Geforce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6, либо версии для ноутбуков RTX 4060 или RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 каждая. При заказе Juno computers Saturn 17 v5 можно выбрать память объемом 16 ГБ, 32 ГБ или даже 64 ГБ в двухканальной конфигурации SODIMM DDR4 с частотой 3200 МГц. Кроме того, для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель M.2 NVMe с возможностью выбора емкости объёмом 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, основанный на стандарте PCIe 4.0. Также имеется возможность установки дополнительного SSD во второй слот M.2.

На ноутбуке установлен матовый 17,3-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей (QHD или 1440p) и максимальной частотой обновления в 165 Гц. Тип панели, к сожалению, не указывается на сайте производителя, однако отмечается, что экран обладает широким углом обзора. Для беспроводного подключения предусмотрена установка карты intel Wi-Fi 6E AX211 M.2. Кроме того, Juno computers Saturn 17 v5 предлагается с различными вариантами раскладки клавиатуры (например, немецкая, испанская, французская, итальянская), в дополнение к раскладке для США. Стоимость начинается от 1399 долларов США (примерно 130 000 рублей) за конфигурацию с графикой GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем M.2 емкостью 512 ГБ.