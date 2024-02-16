Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Juno Computers представила 17-дюймовый ноутбук Saturn 17 v5 с процессором Intel i7-13620H
Новый ноутбук Saturn 17 v5 от Juno Computer вышел с 17,3-дюймовым дисплеем 2K, процессором Intel Core i7-13620H и Nvidia Geforce RTX 4050, RTX 4060 или RTX 4070.

реклама

Juno computers — ведущий британский производитель компьютерного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве ноутбуков, мини-ПК и планшетов, работающих на базе бесплатной операционной системы Linux. Компания знаменита своим флагманским продуктом - планшетом Juno Tab 2 linux. Недавно компания представила новинку - 17-дюймовый ноутбук Saturn 17 v5, который выпускается с предустановленной операционной системой Ubuntu linux 22.04 LTS («долгосрочная поддержка») либо Ubuntu 23.10.

реклама

В Saturn 17 v5 установлен мощный мобильный процессор intel core i7-13620h поколения Raptor Lake с 10 ядрами (6 ядер - для повышения производительности и 4 ядра - для эффективной работы) и 16 потоками. Максимальная тактовая частота для производительных ядер составляет 4,90 ГГц, а также имеется 24 МБ кэш-памяти intel smart cache и встроенная графика intel UHD Graphics. Кроме того, в ноутбуке предусмотрена дискретная графика - это либо nvidia Geforce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6, либо версии для ноутбуков RTX 4060 или RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 каждая. При заказе Juno computers Saturn 17 v5 можно выбрать память объемом 16 ГБ, 32 ГБ или даже 64 ГБ в двухканальной конфигурации SODIMM DDR4 с частотой 3200 МГц. Кроме того, для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель M.2 NVMe с возможностью выбора емкости объёмом 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, основанный на стандарте PCIe 4.0. Также имеется возможность установки дополнительного SSD во второй слот M.2.

На ноутбуке установлен матовый 17,3-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей (QHD или 1440p) и максимальной частотой обновления в 165 Гц. Тип панели, к сожалению, не указывается на сайте производителя, однако отмечается, что экран обладает широким углом обзора. Для беспроводного подключения предусмотрена установка карты intel Wi-Fi 6E AX211 M.2. Кроме того, Juno computers Saturn 17 v5 предлагается с различными вариантами раскладки клавиатуры (например, немецкая, испанская, французская, итальянская), в дополнение к раскладке для США. Стоимость начинается от 1399 долларов США (примерно 130 000 рублей) за конфигурацию с графикой GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем M.2 емкостью 512 ГБ.

#ноутбук #ноутбук 2024
+
Написать комментарий (0)
​Обнаружена уязвимость в безопасности инструмента Bitlocker
N-One представила ноутбук Nbook Air с двумя экранами
Дизайн прозрачного ноутбука от Lenovo критикуют пользователи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
62
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
3
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
2
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Модель смартфона Samsung Galaxy A35 5G с 8 ГБ ОЗУ появилась на Geekbench
+
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
17
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
129
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
30
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
12
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
7

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
19:15
"наслаждаться широким спектром приложений и игр из магазина Google Play" - автор, это звучит как насмешка. Тут плакать надо а не смеятся, вспоминая какими были в своё время java-игры... Транзакций прк...
AyaNeo выпустит консоль на Snapdragon G3x Gen 2
super619
19:15
FRC - зло. Для бытового использования лучше честные 8бит в srgb.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Евгений Бураков
19:14
От промерзания всё равно надо будет дизелек городить :))
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
Dimkovski
19:14
Почему именно TR ? Если годные сигнлы.. 3-5 игр в год точно!
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
800x600
19:13
Как купил в 2009 монитор Самсунг, так и пользуюсь им, не сломался ещё.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
spartanez
19:13
ржи )) я на 570GTX +2500к с 11 по 18 год март сидел пока чип не отвалился )) потом 1060 6гигов 4 года продал до сих пор играет в доту и кс парниша и ? ...9700 был 2 года изза кузова пришлось продать с...
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Никита Радионов
19:12
Потому что бублик пидор дырявый
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Даниил Лавкрафт
19:10
Какая к чёрту консоль, если это по ОС тупо мобильник. Лучше конечно мобильник чем консоль - но нам тут нужна полноценная игровая портаивка.
AyaNeo выпустит консоль на Snapdragon G3x Gen 2
fynjy_2005
19:09
в целом пофиг, просто карта в стиле зеленого - норм чип, но памяти не доложили. В свое время 770 из-за этого быстро отыквилась с 2гб
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
glavhyilo
19:09
а на венере,чё там происходит
Учёные нашли на Марсе следы мощнейших в Солнечной системе вулканов, превосходящих земные в 100 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем