Кроме варианта с кожаной отделкой, Xiaomi 14 Ultra планируется выпустить в вариантах из стекла и титана.

Xiaomi 14 Ultra - это ожидаемая флагманская модель смартфона бренда, которая обещает быть оснащенной передовыми характеристиками и функциями. Однако перед официальным выпуском смартфона, компания решила поделиться дизайном этого устройства благодаря высококачественным рендерам.

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На изображениях виден смартфон в двух цветовых вариантах: черном и белом. И оба варианта имеют заднюю панель из искусственной кожи. Также на задней панели выделяется большой круглый островок для камеры, где размещены четыре камеры, LED-вспышка и линзы с логотипом Leica. Этот модуль также имеет заметный выступ и окружен рамкой черного цвета или золотистого цвета в белой версии. Регулирующие кнопки громкости и кнопка питания (с текстурированной отделкой) расположены справа от устройства. Внизу находится решетка динамика, разъем USB Type-C и основной микрофон, а сверху - дополнительный микрофон.

Пока еще неизвестно, будет ли на этом устройстве установлен ИК-передатчик. Однако, согласно информации, доступной на данный момент, Xiaomi 14 Ultra планируется выпустить в вариантах с использованием стекла, кожи и титана. Таким образом, эта информация подтверждает предыдущие полученные сведения. Запуск данного устройства ожидается на предстоящем мероприятии MWC 2024.