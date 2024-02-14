В качестве преимуществ Цукерберг приводит несколько ключевых моментов Quest 3, включая его доступность, комфорт и возможности погружения.

Марк Цукерберг заявил о превосходстве гарнитуры Meta Quest 3 над Apple Vision Pro в недавнем видео. Сравнение Цукерберга подчеркивает несколько ключевых преимуществ Quest 3, включая доступность, комфорт и возможности погружения. Данные замечания подчеркивают стремление его компании доминировать на рынке смешанной реальности и бросить вызов творению Apple в сфере передовых технологий.

В видео Цукерберг подчеркивает доступность Quest 3, поскольку его цена составляет почти одну седьмую от Apple Vision Pro. По его словам, несмотря на резкую разницу в цене, Meta Quest 3 обеспечивает высококачественную передачу данных на больших экранах, конкурируя с возможностями аналога от Apple. Кроме того, Цукерберг хвалит легкий дизайн Quest 3, который легче на 120 г по сравнению с Vision Pro, а также беспроводную функциональность, предоставляющую пользователям неограниченное движение.

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Ключевым отличием, подчеркнутым Цукербергом, является превосходная визуальная четкость Quest 3 и более широкое поле зрения, контрастирующие с размытием изображения в движении, которое наблюдается у Vision Pro. Кроме того, Quest 3 может похвастать точными контроллерами и функцией отслеживания рук, причем Цукерберг отметил повышенную точность функции отслеживания рук Quest. Обширная библиотека иммерсивного контента, доступная на платформе Quest, еще больше укрепляет ее привлекательность, предлагая пользователям разнообразные возможности — от игр до потребления мультимедиа.

Критика Цукерберга выходит за рамки технических характеристик и углубляется в философские соображения о дизайне продукта и динамике рынка. Он ценит решение Apple установить дисплей с более высоким разрешением, но не согласен с решениями, которые лишают пользователей комфорта. Он также выступает за подход открытой модели Quest 3 к пространству смешанной реальности и уверяет, что сделает все возможное, чтобы они доминировали в пространстве MR. Проводя параллели с прошлыми тенденциями отрасли, Цукерберг предполагает, что, хотя Apple может преуспеть в определенных категориях продуктов, однако будущее его компании в смешанной реальности можно сравнить с доминированием Microsoft в эпоху ПК.