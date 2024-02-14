Tesla изменила дизайн своего вызывающего споры рулевого колеса и теперь предлагает улучшенную версию.

Tesla представляет новую версию своего рулевого колеса. В 2021 году Tesla Model S Plaid была выпущена с таким рулевым колесом, что вызвало множество споров. Рулевое колесо в то время не было оснащено электроусилителем, как у нынешнего Cybertruck, а использовалось обычное понижающее передаточное число рулевого управления 14:1, что оказалось непрактичным на низких скоростях. Теперь новое рулевое управление будет доступно как на модели S, так и на модели X, и будет оснащено физическим звуковым сигналом посередине. По информации, оно также обладает лучшим качеством сборки и большим количеством швов. В дополнение имеются кнопки, которые вибрируют при нажатии, а также новая кнопка камеры. В остальном управление осталось прежним.

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Владельцы старых Tesla с изношенным рулевым колесом, например, с выцветшей кожей, смогут заменить его на новый руль по гарантии. Преимущества рулевого колеса с рулевой колонкой включают улучшенную видимость приборной панели и дороги, а также дополнительное пространство в автомобиле. Однако критики утверждают, что рулевое колесо может затруднить маневрирование автомобиля. Также существуют опасения в отношении безопасности, поскольку может быть сложно безопасно манипулировать рулевым колесом достаточно быстро, особенно в случае аварии.