Благодаря этому партнерству складной смартфон стал первым в своем роде, предлагающим в игре скорость 120 кадров в секунду.

Скоро ожидается дебют Honor Magic V2 RSR Porsche Design по всему миру. Перед официальным международным запуском, Honor объявила о партнерстве с Gameloft - одним из ведущих разработчиков мобильных видеоигр. Благодаря этому сотрудничеству, устройство становится первым складным телефоном, способным выдавать 120 fps в популярной игре Asphalt 9: Legends.

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Компания Honor утверждает, что игроки смогут насладиться более плавной графикой и сверхбыстрым временем отклика на Magic V2 RSR Porsche Design благодаря частоте 120 кадров в секунду. Благодаря возможности играть на большом 7,92-дюймовом экране складного смартфона, это создаст захватывающее визуальное впечатление. Gameloft и Honor внесли множество изменений для успеха этого партнерства. В том числе, они реконструировали процесс рендеринга игры, использовали технологию замены шейдеров, основанную на графическом процессоре, а также внедрили искусственный интеллект. Все это гарантирует оптимальное игровое взаимодействие на складном экране Magic V2 RSR Porsche Design. Еще одним преимуществом складного телефона является наличие стереодинамиков, позволяющих геймерам наслаждаться игрой Asphalt 9: Legends с захватывающим звуком и новейшими сезонами "Праздничные искры" и "Гонки драконов".

Пользователи серии Honor Magic V2 смогут загрузить оптимизированную версию игры Asphalt 9: Legends из Google Play позднее в этом месяце, однако точная дата пока не объявлена. Пока что Honor также не сообщила о дате глобального выпуска и цене RSR Porsche Edition, который уже дебютировал в Китае в январе по цене 15 999 юаней (около 201 000 рублей).