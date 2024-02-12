По результатам тестирования устройство набрало 1045 баллов в одноядерном тесте и 3637 — в многоядерном.

Компания Vivo планирует запустить на мировой рынок новый смартфон премиум-класса по доступной цене под названием Vivo v30 Pro. По слухам, это будет обновленная версия Vivo s18 Pro, которая была выпущена в декабре в Китае. Устройство уже получило несколько сертификатов, включая Bluetooth SIG и Gsma IMEI, и теперь оно появилось на сайте Geekbench.

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На Geekbench Vivo v30 Pro появился с номером модели v2319, оснащенный восьмиядерным процессором Dimensity 8200 SOC с максимальной частотой 3,10 ГГц. Телефон имеет 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему, работающую на базе Windows 14. По результатам тестов, устройство набирает 1045 баллов в одноядерном тесте и 3637 баллов в многоядерном тесте. Возможно, что только глобальная версия Vivo v30 Pro будет оснащена чипом Dimensity 8200, в то время как его предполагаемая китайская версия имеет чип Dimensity 9200+.

Если остальные характеристики останутся такими же, как у Vivo s18 Pro, то можно ожидать, что телефон будет иметь 6,78-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с поддержкой HDR10+. Частота обновления будет составлять 120 Гц, а пиковая яркость до 2800 нит. Китайская модель будет поставляться с различными вариантами оперативной памяти: 8, 12 и 16 ГБ, в сочетании с хранилищем UFS 3.1 объемом 256 или 512 ГБ. Относительно системы камер, основной датчик может быть Sony IMX920 на 50 МП, сверхширокоугольный датчик Samsung JN1 на 50 МП и 2-кратный телеобъектив для портретной съемки на 12 МП. Что касается селфи, то предположительно устройство будет оснащено сенсором на 50 МП с двойной мягкой светодиодной вспышкой. Наконец, встроенная батарея, вероятно, будет иметь емкость 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.