Идея состоит в том, чтобы сделать компьютеры и устройства более умными, чтобы они понимали, чего мы хотим, используя простой язык.

На протяжении продолжительного времени Lenovo являлась одной из ведущих компаний в области программного обеспечения. Однако теперь гонконгская компания активно развивает свои технологии, работая над новой операционной системой искусственного интеллекта (ИИ), которая может составить серьезную конкуренцию Windows 11.

На мероприятии CES 2024 руководитель Lenovo Лю Цзюнь раскрыл свои планы по выпуску ИИ ОС в этом году. Этот шаг подтверждает огромные амбиции компании в сфере искусственного интеллекта и демонстрирует ее серьезное отношение к лидерству в этой области.

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В прошлом году Lenovo хвасталась комплексной стратегией разработки. Сейчас они пошли ещё дальше, предлагая операционную систему ИИ, которая ориентирована на компьютеры с искусственным интеллектом и личных помощников. Идея заключается в том, чтобы сделать компьютеры и устройства более умными, позволяющими понять наши потребности с помощью простого языка. Таким образом, наши гаджеты смогут лучше понять, что мы хотим, и нам не придется все подробно объяснять. Ожидается, что первая партия этих интеллектуальных компьютеров с ИИ от Lenovo появится на прилавках магазинов в первой половине текущего года. Они будут оснащены интуитивно понятными функциями и способными улавливать просьбы пользователя. Кроме того, Lenovo разрабатывает интеллектуальные устройства со встроенным искусственным интеллектом, акцентируя внимание на конфиденциальности и безопасности пользователей.

Новая операционная система ИИ не просто представляет из себя набор устройств. Lenovo стремится создать экосистему компьютеров с искусственным интеллектом. Это большой шаг, так как речь идет не только о создании продуктов нового поколения, но и об изменении того, как технологии влияют на нашу повседневную жизнь. В свете того, что технологические гиганты в Китае и по всему миру стремятся создать собственные операционные системы, новый проект Lenovo может внести существенные изменения на рынке. Если компании удастся это сделать, ИИ ОС от Lenovo станет серьезным конкурентом для таких гигантов, как Microsoft Windows 11. Вовлечение компании в искусственный интеллект может стать переломным моментом, сделав технологии более разумными и гармоничными с нашей повседневной жизнью.