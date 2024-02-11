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СтарыйДед
Изображение планшета Xiaomi Pad 6S Pro подтверждает 12,4-дюймовый дисплей
Изображение, найденное на глобальном веб-сайте Xiaomi, свидетельствует о сходстве в дизайне с Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max.

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По некоторым сообщениям, в текущем месяце компания Xiaomi намерена провести презентацию в Китае с целью анонсировать новую модель смартфона Xiaomi Ultra, предназначенную для китайского рынка. Также ожидается, что на том же мероприятии будет представлен новый планшет. Но не было информации о том, будет ли этот планшет входить в линейку Xiaomi Pad 6 или же в потенциальную серию Pad 7.

Однако, по сообщениям, которые были обнаружены на глобальном веб-сайте Xiaomi, можно предположить, что ожидаемый планшет будет иметь название Xiaomi Pad 6s Pro.

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Найденное изображение Xiaomi Pad 6s Pro свидетельствует о том, что он будет иметь схожий дизайн с уже существующими продуктами линейки Pad 6, такими как Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max. В сообщениях также заявляется, что Pad 6s Pro предусмотрен для совместного использования с будущим автомобилем Xiaomi - SU7. Благодаря встроенной HyperOS устройство обеспечит беспрепятственную связь с SU7. Изображение также указывает на то, что Xiaomi Pad 6s Pro будет оснащен 12,4-дюймовым дисплеем. Согласно утечкам, это будет ЖК-панель с частотой обновления 144 Гц. Предполагается, что планшет будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 2. Информация о ёмкости аккумулятора пока отсутствует, но, скорее всего, он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Учитывая, что Pad 6s будет частью линейки Pad 6, планшет, скорее всего, унаследует многие характеристики от уже существующих моделей Pad 6 Pro/Pad 6 Max. Следовательно, весьма вероятно, что Pad 6s Pro будет обладать двойной задней камерой разрешением 50+2 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 10 000 мА*ч и четырьмя динамиками. В настоящее время нет информации о стоимости и доступности Xiaomi Pad 6s Pro на различных рынках. Однако, судя по всему, планшет может быть анонсирован 22 февраля.

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