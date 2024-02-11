Первая конфигурация, доступная для покупки, включает 72-ядерный процессор Grace GH200 и графический процессор H100 Tensor Core.

Расширение сферы искусственного интеллекта побудило компании создавать инновационные рабочие станции с искусственным интеллектом, с целью привлечения потенциальных клиентов. Одной из таких компаний является GptShop, которая представила линейку ПК с оборудованием Nvidia Superchip.

В оснащение данных рабочих станций входит процессор Nvidia Grace Hopper GH200 и графический процессор H100 Tensor Core. До настоящего момента суперчип Nvidia Grace Hopper GH200 был доступен только для облачных систем, центров обработки данных и серверов. Однако похоже, что производители готовых систем уже начали использовать его.

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В настоящее время GptShop предлагает одну систему, но выпуск новых моделей планируется в ближайшем будущем.

Предлагаемая рабочая станция с искусственным интеллектом имеет 480 ГБ памяти LPDDR5X и 96 ГБ памяти HBM3, обеспечивая доступ к 576 ГБ кэш-памяти. Официальная спецификация указывает, что данный компьютер с искусственным интеллектом имеет программируемое энергопотребление (TDP), которое варьируется от 450 до 1000 Вт. Что касается производительности, Phoronix зафиксировал впечатляющие результаты в различных тестах, а производитель заявляет следующие вычислительные показатели: 3958 TOPS INT8, 3958 teraFLOPS FP8, 1979 teraFLOPS FP16, 989 teraFLOPS FP32 и 67 teraFLOPS FP64.

GptShop также планирует предложить еще одну систему, оснащенную 624 ГБ общей памяти и 144 ГБ HBM3E. Кроме того, в будущем эти две системы будут доступны в вариантах с воздушным и жидкостным охлаждением. Цена на рабочую станцию с искусственным интеллектом, оснащенную процессором и графическим процессором Nvidia Grace Hopper, является довольно высокой.

На данный момент цена доступной конфигурации начинается от $43 500, а запланированная версия с жидкостным охлаждением будет стоить от $56 900 (примерно 4 000 000 и 5 200 000 рублей соответственно).