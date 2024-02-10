Функция Apple EyeSight позиционируется как ключевое отличие гарнитуры Vision Pro от других гарнитур AR/VR, уже имеющихся на рынке.

Одним из неприятных моментов запуска Vision Pro стал заметный разрыв между маркетинговыми изображениями функции Vision Pro Eyesight и ее реальным внешним видом. Для тех, кто не знаком с функцией Eyesight, это наружный дисплей на передней панели Vision Pro, который с помощью камер, расположенных внутри гарнитуры, проецирует глаза пользователя наружу, чтобы их видели люди вокруг. Прежде чем Vision Pro вышла на рынок, технология Eyesight была представлена как фирменная особенность, которая отличает эту гарнитуру от других, полностью скрывая лицо пользователя от окружающих.

Судя по маркетинговым изображениям, люди часто воспринимают эту функцию как прозрачное окно на передней панели гарнитуры. Но, как показывают фотографии реальных пользователей Vision Pro, опубликованные ниже, есть заметная разница между рекламными фотографиями и фотографиями пользователей, которые используют функцию Eyesight.

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Вместо того чтобы ясно видеть глаза пользователя на Vision Pro, внешняя OLED-панель предлагает пиксельное изображение, которое часто затенено с неким выпуклым эффектом стекла и странным голубоватым свечением с передней стороны экрана гарнитуры.

На самом деле, это далеко от того, что обещал маркетинг Apple перед выпуском. На сайте Apple есть только одно изображение, на котором видно некоторое свечение, но на самом деле это свечение более заметно в первом промо-видео, опубликованном после выпуска. Маркетинговые фотографии Apple также показывают глаза владельца там, где они должны быть относительно других частей его лица - лба, носа, рта, щек и подбородка. Однако на самом деле кажется, будто они находятся там, где должны быть брови или даже лоб владельца. Это создает впечатление, что лицо пользователя выглядит неестественно вытянутым.

Таким образом, хотя эта функция была задумана для более "естественного" взаимодействия с носителями гарнитуры, на самом деле она создает более странное впечатление при взаимодействии пользователя с окружающими.

На данный момент не существует явного решения для проблем, с которыми сталкиваются пользователи функции Eyesight. Возможно, обновление программного обеспечения поможет улучшить ее производительность, если пикселизация связана с работой камер и обработкой видео.

Однако это также может быть связано с качеством панели, используемой Apple, и материалами между панелью и внешней частью Vision Pro. Исправить эту проблему представляется намного сложнее.

Маркетинговое изображение