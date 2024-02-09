Apple обвиняли в переплате вознаграждений за акции, основанных на результатах работы.

Федеральный судья на Манхэттене отверг иск, поданный против компании Apple, который утверждал о неправомерной компенсации генеральному директору Тиму Куку и другим высшим руководителям. Истец, пенсионный фонд, обвинял Apple в переплате из-за ошибок в оплате акций, зависящих от результатов работы. Суть обвинений заключалась в том, что компания переплатила Куку и остальным руководителям на сумму, значительно превышающую предполагаемые, указанные комитетом по вознаграждениям. Истец утверждал, что справедливая стоимость акций с ограниченным доступом, основанная на результативности, была неправильно рассчитана, что могло ввести акционеров в заблуждение.

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Однако окружной судья США Дженнифер Рочон вынесла решение в пользу Apple, отметив, что компания достаточно раскрыла свои методы компенсации в своем заявлении о доверенности 2023 года, соблюдая таким образом законы и правила о ценных бумагах, установленные SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Судья Рочон также отметила отсутствие доказательств нарушениями советом директоров Apple при определении заработной платы руководителей. Время подачи иска также было одним из ключевых моментов дела. Возникли обвинения в том, что истец не предоставил достаточного времени Совету директоров Apple для рассмотрения возражений перед подачей иска, и это утверждение, вероятно, повлияло на решение судьи. В соответствии с деталями, раскрытыми в заявлении о доверенности Apple, Тим Кук получил значительную компенсацию в общей сумме около $99 миллионов в год как в 2021, так и в 2022 году, большая часть которой приходилась на вознаграждения за акции. Однако в 2023 году его общая зарплата снизилась и составила $63,2 миллиона.

Отклонение иска является юридической победой для Apple, подчеркивающей приверженность компании нормативным требованиям и стандартам корпоративного управления в практике вознаграждения руководителей. Это также подтверждает меры прозрачности и соблюдения требований, которые Apple принимает при раскрытии своих методологий компенсации акционерам. Хотя это постановление принесло ясность по данному вопросу, оно также подчеркивает важность тщательной комплексной проверки и соблюдения процессуальных требований в спорах о корпоративном управлении. Поскольку компании продолжают действовать в сложной нормативной среде, подобные случаи подчеркивают важность прозрачности и отчетности в практике вознаграждения руководителей.