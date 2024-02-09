Созданное на базе Yoga Book 9i, устройство имеет два дисплея, однако один из них представляет собой прозрачную клавиатуру.

Компания Lenovo продолжает удивлять своих поклонников необычными и инновационными ноутбуками. Одним из последних достижений стал выпуск обновленной версии модели Yoga Book 9i, которая оснащена процессором Core Ultra 7 155u от Intel Meteor Lake. Тем не менее, недавно в сети появилась информация о том, что Lenovo готовится представить еще более уникальный продукт.

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Изображение устройства с двумя экранами стало доступно широкой аудитории. Однако это устройство отличается от прочих тем, что имеет прозрачную панель и обычный дисплей. Интересно, что последний не является самостоятельным экраном, а выполняет функции сенсорной клавиатуры и тачпада. Иными словами, устройство представляет собой модификацию Yoga Book 9i с еще более необычным форм-фактором.

По информации из источников, данное устройство может быть выпущено в рамках серии ThinkBook, а не в качестве еще одной модели Yoga Book. Также на изображении заметны два порта USB Type-C и фоновое изображение операционной системы Windows 11. Остальные детали пока оставлены в секрете, включая информацию о базовом процессоре. Фактически, прозрачный ноутбук Lenovo напоминает уменьшенную версию LG Signature OLED TV, 77-дюймового прозрачного телевизора, который появится в продаже позднее в этом году. Что касается прозрачного ноутбука Lenovo, то предполагается представить его публике в этом месяце на выставке MWC 2024 в Барселоне вместе с множеством обновленных устройств ThinkBook, ThinkPad и ThinkVision.