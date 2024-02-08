Oppo расширяет свою серию Reno11 среднего класса новым Oppo Reno11 F 5G

С начала этого года компания Oppo выпустила новые модели своих смартфонов среднего класса Reno11 5g и Reno11 Pro 5g, которые стали доступны по всему миру. Несмотря на некоторые изменения (не в лучшую сторону) по сравнению с моделями, выпущенными в Китае в ноябре 2023 года, эти устройства всё равно получили широкое признание. Теперь производитель представил еще одного представителя этого поколения - Oppo Reno11 F 5g.

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Новый Oppo Reno11 F 5g был официально представлен только в Таиланде, но планируется его запуск и в других азиатских странах. В Таиланде данный смартфон доступен по цене 285 евро (примерно 28 000 рублей). Его можно приобрести в трех цветах: coral purple, ocean blue и palm green. Пока нет информации о запуске Oppo Reno11 F 5g в Европе, но есть слухи о том, что новая модель Nord от Oneplus может быть основана на этом смартфоне, что означает появление данной модели в Германии и других странах Европы.

Новинка Oppo Reno11 F 5g работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050 с 8 ядрами и тактовой частотой до 2,6 ГГц. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти lpddr4x, которую можно расширить с помощью 8 ГБ виртуальной памяти. Также, новинка имеет 256 ГБ памяти UFS 3.1, которую можно дополнить картой памяти microSD.

Этот смартфон среднего класса оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 900 нит. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, а также имеется быстрая зарядка 67 Вт. В качестве камер смартфона Oppo Reno11 F 5g можно выделить селфи-камеру на 32 МП, основанную на сенсоре Sony IMX615, а на задней панели расположена тройная камера: основная камера на 64 МП (Omnivision OV64B), сверхширокоугольная камера на 8 МП и макросъемка на 2 МП. Oppo Reno11 F 5g поддерживает две SIM-карты, а также оснащен функциями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IP65 и работает на базе операционной системы ColorOS 14, основанной на Android 14.