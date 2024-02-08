Гарнитура AiSee описывает объекты для пользователей с плохим зрением посредством идентификации изображений с помощью искусственного интеллекта.

Ученые из Национального университета Сингапура, занимающиеся в сфере виртуальной реальности, представили инновационный образец Aisee - гарнитуры, созданной с целью помощи лицам с ограниченными возможностями зрения. Продукт, оснащенный функциями искусственного интеллекта, впервые был воплощен в жизнь командой Оклендского университета в 2018 году, и он способен с помощью встроенной камеры распознавать предметы, а затем озвучивать их описание для людей, имеющих нарушения зрительной функции.

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Основная сложность для людей с потерей зрения заключается в идентификации предметов вокруг них. Пример таких трудностей - различить консервированный суп в супермаркете из-за схожести упаковок на ощупь. Использование изображений в смартфоне может быть решением, но оно требует наличия самого устройства, доступа в интернет и хотя бы одной свободной руки. Гарнитура Aisee упрощает процесс: активация осуществляется кнопкой около левого уха пользователя. Встроенная камера с резолюцией 13 мегапикселей фиксирует предметы для их анализа AI-системой. После обработки описание объекта передается через особые динамики, передающие звук через кости черепа, что позволяет слышать информацию даже в шумных условиях без закрытия ушного канала. Устройство работает на аккумуляторе емкостью 1200 мА*ч. В данный момент Aisee продолжает совершенствование для улучшения пользовательского опыта.