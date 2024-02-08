Twinkly Matrix, умная светодиодная штора, которая представляет собой световое решение, которое можно использовать даже для украшения различных комнат, благодаря широкому спектру цветов и различных эффектов.

Twinkly теперь предлагает интеллектуальные светодиодные шторы Matrix в Северной Америке и Европейском Союзе. Компания гордится тем, что это первый продукт подобного рода, который имеет высокую плотность светодиодов и управляется через специальное приложение. Шторы Matrix могут использоваться в виде игрового экрана, для проведения досуга или как особенное украшение для разнообразных мероприятий.

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Каждая штора Matrix оборудована от 480 до 500 светодиодами RGB диаметром 8 мм, способными создать более 16 миллионов цветов и различные динамические эффекты. Цвета и анимацию можно полностью настраивать с помощью приложения Twinkly, которое доступно для устройств на базе iOS и Android. Кроме того, можно выбрать один из множества предварительно установленных эффектов или загрузить собственные gif-файлы для отображения на шторе. Инструмент Screen Mirror Tool позволяет делиться контентом со своего компьютера. Также можно подключить свою штору Matrix к другим светодиодным светильникам Twinkly, а Twinkly Music Accessory позволит синхронизировать освещение с музыкой. Продукт также совместим с умными домашними системами Amazon Alexa и Google Assistant, а также с игровыми экосистемами Omen Light Studio и Razer Chroma RGB.

На данный момент доступны две формы штор: квадратная штора размером 3,3 х 3,3 фута (~ 1 х 1 м) или прямоугольная версия размером 1,6 х 7,9 фута (~ 0,5 х 2,4 м). Цена интеллектуальной светодиодной шторы Twinkly Matrix размером 1,6 х 7,9 фута составляет 199,99 евро (примерно 19 600 рублей). Версия размером 3,3 х 3,3 фута доступна для предварительного заказа по той же цене. Продукты пока еще не были выпущены на рынки Великобритании, Австралии и Швейцарии.