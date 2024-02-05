Zenfone 11 Ultra станет первым флагманом Zenfone у которого экран будет более 6 дюймов.

Изображения и подробности об аппаратном обеспечении нового смартфона ASUS Zenfone были опубликованы в сети примерно через неделю после появления Zenfone 11 в консоли Google Play. Ранее уже были слухи о Zenfone 11 Ultra, и последняя утечка информации связана именно с этой моделью. Интересно отметить, что полученные изображения были обнаружены в прошивке ROG Phone 8. Хотя такое явление необычно, но это не первый случай, когда производитель ошибочно отправляет прошивку одного устройства, содержащую информацию о другой модели, которая еще не вышла на рынок. В любом случае, Zenfone 11 Ultra оснащается тем же чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, что и ROG Phone 8, хоть и в другом корпусе.

реклама

Стоит отметить, что ASUS разработала Zenfone 11 Ultra в пяти различных цветовых вариантах, в то время как серия ROG Phone 8 предлагает лишь два оттенка: Phantom Black и Rebel. Также Zenfone 11 Ultra не обладает RGB-подсветкой или светодиодными индикаторами Anime Vision, которыми украшены ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro соответственно. В остальном, все характеристики Zenfone 11 Ultra схожи с серией ROG Phone 8, включая емкость аккумулятора и камеры.

В итоге, Zenfone 11 Ultra станет первым флагманским смартфоном Zenfone, который превысит 6-дюймовый размер экрана за последние три года. В качестве сравнения, Zenfone 8 Flip был последним устройством, которое достигло этой отметки с его 6,67-дюймовым экраном, взятым из серии Zenfone 7. К сожалению, пока неизвестно, будут ли стандартные версии Zenfone 11 поддерживать 6-дюймовые дисплеи, аналогичные Zenfone 8, Zenfone 9 и Zenfone 10. Также нет информации о точной дате выхода серии Zenfone 11, хотя выход на международной выставке MWC 2024 в конце февраля кажется возможным вариантом.