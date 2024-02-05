Монитор Xiaomi Monitor A24i появился на глобальном веб-сайте бренда, что означает его скорое появление в странах по всему миру.

Компания Xiaomi анонсировала новинку на своей странице глобального сайта. Это монитор под названием A24i. Простота дизайна этой модели сочетается с достойным функционалом. Этот экран с кодовым обозначением P24FBA-RAGL обладает 23,8-дюймовой (примерно 60,5 см) диагональю, расположенной в пропорции 16:9. Xiaomi A24i обладает IPS-дисплеем с качеством изображения 1080p и повышенной частотой обновления 100 Гц. Отлично подойдёт для любителей киберспорта или даже дизайнерам, благодаря покрытию 99% sRGB палитры, отображению множества цветов – 16,7 миллиона – и максимальной яркости в 250 кд/м². Также устройство гордится точной цветопередачей (ΔE<2), контрастностью 1000:1 и быстродействием (время реакции 6 мс). Стильный внешний вид достигается за счет узких рамок, что генерирует 90% соотношение экрана к передней панели.

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Комплектация портами – это DisplayPort 1.4 и HDMI, плюс разъем DC IN для энергоснабжения. Рассчитывая на минималистский дизайн, производитель сделал корпус удивительно тонким – всего 7,5 мм. У монитора есть возможность регулировки наклона. Дисплей можно также установить на стену при помощи VESA-кронштейна, но его придется докупить отдельно. Компания пока не раскрыла информацию о сроках начала продаж, стоимости и списках стран, где будет предложена эта модель.