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СтарыйДед
Предполагаемый Realme GT Neo 6 обнаружен на сайте сертификации с номером модели RMX3993
Данный смартфон может быть самым доступным устройством с чипом Snapdragon 8 Gen 2.

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Известно, что компания Realme планирует выпустить ряд новых смартфонов в Китае в ближайшее время. В течение текущего месяца ожидается презентация моделей Realme 12+ 5G, Realme 12 Pro 5G и Realme 12 Pro+ 5G, а затем в следующем месяце может появиться долгожданный Realme GT Neo 6.

Устройство с кодовым названием RMX3993 было замечено в базе данных китайской платформы сертификации радиооборудования, что позволяет предположить, что это возможно будущая модель GT Neo 6, проходящая процесс сертификации перед релизом. Однако официальное название пока не подтверждено.

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Подробности о технических характеристиках предполагаемого Realme GT Neo 6 не раскрыты в радиосертификации. Но его присутствие в базе данных сертификации говорит о скором запуске. Вот что сообщают слухи о данном устройстве.

Исходя из предыдущей информации, Realme GT Neo 6 будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и, возможно, частотой обновления 144 Гц, как предшествующие модели. Под корпусом устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Сообщается, что он может стать самым доступным телефоном с чипом SD8G2. В топовой конфигурации GT Neo 6 будет обладать 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ внутренней памяти UFS 4.0. Скорее всего, устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 14 на базе Realme UI 5. Что касается цены, предполагается, что устройство будет стоить около 2000 юаней (примерно 25 000 рублей).

Realme GT Neo 6 будет конкурировать с другими моделями, такими как Honor 90 GT, OnePlus Ace 3, iQOO Neo 9 и Redmi K70, которые также оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2.

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