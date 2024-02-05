Компания заявляет, что главной фишкой данного планшета является то, что он оснащен 11-дюймовым экраном с высоким разрешением 2,4K.

Производитель техники Doogee недавно анонсировал свою последнюю новинку в линейке гаджетов – планшет Doogee T30s, который уже доступен к предзаказу. Этот планшет привлекает внимание 11-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 2,4K и поддержкой Widevine L1 для просмотра контента высокого качества с потоковых платформ, включая Amazon Prime и Netflix.

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Doogee T30s получил в свое арсенал процессор Spreadtrum T606, в придачу к 16 ГБ оперативки и встроенной памяти 256 ГБ. Однако физический объем RAM составляет 6 ГБ, но при этом предусмотрена возможность расширения до 10 ГБ путем использования виртуальной оперативной памяти. В плане фото- и видеосъёмки, планшет впечатляет наличием 13-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной фронтальной камеры, а также четырьмя динамиками и портом для подключения наушников 3,5 мм.

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Также у Doogee T30s установлена операционная система Android 13. При этом устройство отличается легким и тонким корпусом с толщиной 7,6 мм и весом 510 г. Заинтересованные покупатели могут оформить предварительный заказ на Doogee T30s по привлекательной цене в 299,99 долларов США (примерно 27 000 рублей). Официальное начало продаж запланировано на следующую неделю.