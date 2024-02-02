В новой сертификации изложена первоначальная информация о Honor Band 9, преемнике Honor Band 7.

Судя по всему, компания Honor готовится выпустить новое поколение фитнес-трекера в своей линейке Band. С момента выхода предыдущей модели Band 7 прошел уже год, однако Honor Band 7 был доступен в Китае только с декабря 2022 года, а в Европе этот фитнес-трекер появился лишь в мае 2023 года.

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Свежая сертификация Bluetooth special interest group (SIG) позволяет предположить, что Honor готовит новое устройство, заменяющее Band 7, для всего мирового рынка. Скриншот экрана, который виден выше, свидетельствует о двух сертифицированных вариантах: rhe-b19 и rhe-b39, хотя оба носят одно и то же розничное название. Интересно, что компания пропустила номер 8 и перешла с Band 7 на Band 9, возможно, упуская из вида одно из самых важных чисел в китайской нумерологии, которое часто считается успешным.

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В любом случае, Bluetooth SIG подтверждает, что Band 9 будет поддерживать соединение Bluetooth 5.3, что является улучшением по сравнению с Bluetooth 5.0, используемым в Band 7. Это означает, что Honor Band 9 будет использовать Bluetooth low energy audio для снижения энергопотребления при передаче аудио через подключенные наушники. Однако пока неизвестно, когда именно Honor представит Band 9. Компания уже подтвердила, что покажет новую модель смартфона Magic6 pro позднее в этом месяце на выставке MWC 2024 в Барселоне, а это может стать отправной точкой для представления и других устройств, в том числе и Band 9.