Вместо того, чтобы выпускать на рынок подобные Pad 7 Pro, как предполагалось в предыдущих утечках, компания теперь собирается представить Pad 6S Pro с большим дисплеем и флагманским чипсетом Qualcomm.

В течение последних нескольких недель появились различные утечки иинформации о том, что компания Xiaomi готовит новые планшеты. Согласно информации, эти планшеты могут быть анонсированы вместе с Xiaomi 14 Ultra. Изначально, по информации о предстоящей линейке планшетов Xiaomi предполагалось, что они все войдут в серию Xiaomi Pad 7. Однако в источнике информации на Weibo утверждается, что это не так. Вероятно, Xiaomi разработала Pad 6s Pro, который будет первым в линейке Xiaomi Pad.

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Предположительно, Pad 6s Pro будет иметь 12,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, в отличие от 11-дюймовых в Pad 5 и Pad 5 Pro. Эти размеры панели и соотношение сторон соответствуют экрану Pad 5 Pro 12.4, который был выпущен в августе 2022 года как обновление серии Pad 5. Тот же источник также упоминает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что подтверждает предыдущую информацию. На данный момент множество инсайдеров считают, что Pad 6s Pro может получить номер модели 24018RPACC. Эту модель недавно сертифицировала сама Xiaomi вместе с 120-ваттным зарядным устройством на выставке 3C в Китае. Кроме того, есть вероятность появления глобальной модели: ранее был замечен номер модели 24018RPACG.

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Сообщается, что Xiaomi планирует представить Pad 6s Pro вместе с моделью SU7 EV, а позже в этом году поклонники увидят два новых планшета Redmi с номерами моделей 2405 и 2407. К сожалению, других подробностей о новых планшетах Redmi пока нет.