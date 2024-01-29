Оба чипсета разгромили своих предшественников в Geekbench и AnTuTu, подняв производительнось процессора и графического процессора примерно на 50%.

Пару месяцев назад Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 3, и уже сейчас появились слухи о его преемнике - Snapdragon 8 Gen 4. По последним утечкам, новый флагманский чипсет превосходит своего предшественника, а также ближайшего конкурента MediaTek Dimensity 9400, как по производительности, так и по функциональности. Результаты тестов Geekbench показывают одноядерный результат в 2845 баллов и многоядерный в 10628 баллов для Snapdragon 8 Gen 4, в то время как Snapdragon 8 Gen 3 демонстрирует в среднем 2255 и 7110 баллов соответственно. Это же подтверждается и результатами тестов на Antutu, где общий балл Snapdragon 8 Gen 4 достигает 313 3570, а баллы процессора и графического процессора равны 702 689 и 1 330 057 соответственно.

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В сравнении с OnePlus 12, считающимся мощнейшим телефоном в таблице лидеров Antutu, который получил только 493 187 и 887 620 баллов в этих тестах, можно сделать вывод, что Snapdragon 8 Gen 4 может быть на 50% мощнее своего предшественника как в плане процессора, так и графического процессора. Однако MediaTek Dimensity 9400 набирает еще более высокие баллы - 2776 и 11739 в одноядерных и многоядерных тестах соответственно на Geekbench, а на Antutu процессор и графический процессор оцениваются в 786 574 и 1 422 243.

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Несмотря на впечатляющие показатели, стоит учесть, что эти результаты могут быть получены на прототипах с неизвестными тактовыми частотами, поэтому их достоверность под вопросом. Либо это могут оказаться фейковые результаты, т.к данные опубликованы неофициальными источниками.