В данном автомобиле установлены два водородных бака, каждый из которых объёмом 25 литров.

Недавно компания Yamaha сделала значительный шаг в мире автомобилей на альтернативной энергии, представив Drive H2, свой первый концептуальный автомобиль для гольфа, работающий на водороде. Постоянные усилия Yamaha — это шаг к изучению вариантов экологически чистого топлива, путь, который всерьез начался пару лет назад. Презентация Drive H2 состоялась на выставке PGA Show 2024 во Флориде. Этот гольф-кар представляет собой модифицированную версию существующего личного гольф-кара Yamaha Drive2 Concierge 4, оснащенного двумя водородными баками. Каждый из этих резервуаров может вместить до 25 литров водорода. Один бак расположен в задней части автомобиля, а другой — под сиденьем водителя.

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Путь Yamaha к этой инновации начался в январе 2022 года с объявления о партнерстве с Kawasaki по разработке водородных двигателей. Затем последовало сотрудничество с Toyota над 5-литровым водородным двигателем V8. Приверженность Yamaha использованию водорода в качестве источника топлива была подтверждена ее президентом Ёсихиро Хидакой в середине 2023 года. Однако внедрение водородной технологии в транспортные средства не обходится без проблем. Основным препятствием является необходимость вспомогательной инфраструктуры, аналогичной проблемам, с которыми сталкиваются электромобили. Наличие водородных заправочных станций имеет решающее значение для широкого использования таких транспортных средств.

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В то время как Yamaha сосредоточила свое внимание на автомобиле для гольфа для своего водородного предприятия, сегмент мотоциклов по-прежнему остается областью потенциального расширения. На сегодняшний день Kawasaki и Suzuki являются лидерами в разработке мотоциклов с водородным двигателем. Учитывая историю Yamaha и скорость, с которой они осваивают новые технологии, на горизонте могут быть дальнейшие разработки в этой области.