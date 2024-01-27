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СтарыйДед
Netflix приостановит разработку приложения для Apple Vision Pro
Причина данного решения заключается в том, что текущая база пользователей гарнитуры недостаточно велика, чтобы гарантировать прибыль, необходимую для разработки приложений

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Недавно стало известно, что новинка Apple Vision Pro вызвала огромный интерес среди потенциальных покупателей, об этом свидетельствуют данные предварительных заказов. Аналитик Минг-Чи Куо подтвердил количество предзаказов в диапазоне от 160 000 до 180 000 единиц.

Тем не менее, те, кто ожидал смотреть любимые шоу на Netflix при помощи этого устройства, будут разочарованы. В свежем разговоре с изданием "Stratechery", Грег Питерс, исполнительный директор Netflix, обмолвился, что компания не планирует разрабатывать специализированное приложение для Apple Vision Pro в ближайшее время. Питерс объяснил свою позицию отсутствием достаточного числа пользователей гарнитуры, что не позволяет оправдать затраты на создание нового приложения.

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Netflix, всегда тщательно взвешивающий рентабельность инвестиций, отслеживает динамику популярности Vision Pro и считает, что на данный момент они не являются необходимыми для широкой аудитории сервиса.

Стоит отметить, что Netflix не одинок в своем решении ограничить разработку: такие крупные платформы как YouTube и Spotify также не спешат с выпуском адаптированных приложений, предпочитая доступ через стандартный браузер внутри устройства. Между тем, Apple TV+ лидирует в интеграции VR, запуская Immersive Video, новаторский формат, который предлагает видео с объемным звуком и углом обзора в 180° с внушительным 8К разрешением.

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Несмотря на выход виртуальной реальности от Netflix в 2015 году и эксперименты с фильмами в 360°, на данный момент такие инновации как новый Vision Pro не вписываются в стратегию компании. Тем не менее, по словам Грега Питерса, есть надежда на то, что разработка приложения может возобновиться, если VR-рынок покажет внушительный рост.

#apple #netflix #apple vision pro #netflix games
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