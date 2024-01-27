Причина данного решения заключается в том, что текущая база пользователей гарнитуры недостаточно велика, чтобы гарантировать прибыль, необходимую для разработки приложений

Недавно стало известно, что новинка Apple Vision Pro вызвала огромный интерес среди потенциальных покупателей, об этом свидетельствуют данные предварительных заказов. Аналитик Минг-Чи Куо подтвердил количество предзаказов в диапазоне от 160 000 до 180 000 единиц.

Тем не менее, те, кто ожидал смотреть любимые шоу на Netflix при помощи этого устройства, будут разочарованы. В свежем разговоре с изданием "Stratechery", Грег Питерс, исполнительный директор Netflix, обмолвился, что компания не планирует разрабатывать специализированное приложение для Apple Vision Pro в ближайшее время. Питерс объяснил свою позицию отсутствием достаточного числа пользователей гарнитуры, что не позволяет оправдать затраты на создание нового приложения.

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Netflix, всегда тщательно взвешивающий рентабельность инвестиций, отслеживает динамику популярности Vision Pro и считает, что на данный момент они не являются необходимыми для широкой аудитории сервиса.

Стоит отметить, что Netflix не одинок в своем решении ограничить разработку: такие крупные платформы как YouTube и Spotify также не спешат с выпуском адаптированных приложений, предпочитая доступ через стандартный браузер внутри устройства. Между тем, Apple TV+ лидирует в интеграции VR, запуская Immersive Video, новаторский формат, который предлагает видео с объемным звуком и углом обзора в 180° с внушительным 8К разрешением.

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Несмотря на выход виртуальной реальности от Netflix в 2015 году и эксперименты с фильмами в 360°, на данный момент такие инновации как новый Vision Pro не вписываются в стратегию компании. Тем не менее, по словам Грега Питерса, есть надежда на то, что разработка приложения может возобновиться, если VR-рынок покажет внушительный рост.