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СтарыйДед
Игровой портативный компьютер Asus ROG Ally в этом году получит преемника
Скорее всего, в базовой версии мало что изменится, так как производителю хотелось бы больше сконцентрироваться на игровом аспекте

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Корпорация Asus уже представила игровой портативный компьютер ROG Ally, который отличается от Steam Deck использованием операционной системы Windows и не только. С прошлого года данная модель находилась в постоянных тестах и в целом проходила их успешно, но при этом имеется потенциал для улучшения в плане времени автономной работы.

Согласно недавней информации, второе поколение этого игрового КПК выйдет на рынок в текущем году. Это объявление было сделано самой компанией Asus, а именно Арнольдом Су, вице-президентом группы потребительских и игровых ПК и системного бизнеса Asus India. Таким образом, это указывает на то, что новое поколение портативных игровых устройств действительно будет доступно в этом году.

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Арнольд Су еще не раскрыл точные технические детали, однако он предоставил общую концепцию. Устройство второго поколения Asus будет поддерживать операционную систему Windows, но компания стремится уделить больше внимания игровому аспекту. Это естественно для игрового портативного устройства, но подчеркивает серьезность данного заявления.

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Постоянные отзывы пользователей указывают на необходимость улучшения работы операционной системы Windows, которая не оптимизирована наилучшим образом. Эту проблему можно решить путем создания специального интерфейса. Кроме того, вероятно будут использованы обновленные компоненты на основе чипа (SoC). В интервью Арнольд Су также упомянул о продажах ROG Ally, отметив, что только в Индии было реализовано от 70 000 до 80 000 экземпляров данного устройства.

#asus #steam deck #rog ally #персональный компьютер #steam deck oled #rog ally 2
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