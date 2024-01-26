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СтарыйДед
Одна из самых красивых игр на PlayStation 5 Horizon Forbidden West выйдет на ПК 21 марта
Версия Horizon Forbidden West для ПК будет поддерживать Nvidia DLSS 3, AMD FSR и Intel XeSS, а также DirectStorage для сокращения времени загрузки на поддерживаемом оборудовании.

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Любители захватывающих приключений и историй наконец-то дождались: Sony объявила о том, что популярная игра Horizon Forbidden West выйдет на ПК 21 марта. Эта новость стала приятным сюрпризом для многих игроков, которые с нетерпением ждали возможности испытать игру на своих персональных компьютерах. Horizon Forbidden West - это продолжение нашумевшей игры Horizon Zero Dawn, которая покорила сердца геймеров по всему миру. Игроки примут на себя роль Элой, бесстрашной охотницы, которая отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы раскрыть тайны запретного Запада. На своем пути она встретит новых союзников, столкнется с опасными машинами и раскроет секреты прошлого, которые могут изменить мир навсегда.

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Игра Horizon Forbidden West была удостоена высоких оценок от критиков и игроков, получив среднюю оценку 88/100 на Metacritic. Разработкой игры занималась талантливая студия Guerilla Games, известная своими предыдущими работами, такими как серия Killzone и Horizon Zero Dawn. Однако портированием игры на ПК будет заниматься компания Nixxes Software, которая присоединилась к PlayStation Studios в 2021 году. Nixxes Software имеет богатый опыт в портировании игр на ПК, поэтому можно ожидать, что Horizon Forbidden West будет работать без сбоев и лагов на различных конфигурациях компьютеров. Помимо основной версии игры, на ПК также будет доступно дополнение Burning Shores. Это дополнение продолжит историю Элой после событий основной игры и добавит в нее новые локации, задания и испытания. Таким образом, версия Horizon Forbidden West для ПК выйдет в виде Complete Edition, которая будет включать как основную игру, так и дополнение Burning Shores.

Одним из главных преимуществ версии Horizon Forbidden West для ПК станет наличие новейших технологий графики и производительности. Игра будет поддерживать такие технологии, как Nvidia DLSS 3, DLAA, Intel XeSS и AMD FSR, которые позволят игрокам насладиться потрясающей графикой и высокой частотой кадров даже на самых мощных системах. Кроме того, игра будет использовать технологию DirectStorage, которая сократит время загрузок и сделает игровой процесс более плавным. Еще одной особенностью версии для ПК станет поддержка различных соотношений сторон экрана, включая 21:9, 32:9 и даже трех мониторов в конфигурации 48:9.

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Геймеры, которые приобретут версию Horizon Forbidden West для ПК, смогут оценить не только графические улучшения, но и функцию адаптивного триггера контроллера DualSense. Эта функция позволит ощутить отклик различных действий в игре, таких как стрельба из лука или сражение с машинами, на более глубоком уровне. Однако стоит отметить, что данная функция, по-видимому, будет работать только в проводном режиме. Игра Horizon Forbidden West будет доступна для покупки на платформах Steam и Epic Games Store с 21 марта. Пользователи уже могут оформить предварительный заказ на игру по цене $59,99 США (примерно 5 400 рублей, но для российского региона она недоступна). Те, кто оформит предзаказ, получат бонусный контент, включающий различные игровые предметы и косметику.

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