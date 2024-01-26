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СтарыйДед
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
Съёмный аккумулятор емкостью 4200 мА*ч в Fairphone 5, без сомнения, является одним из самых привлекательных аспектов смартфона, однако, подробный анализ раскрывает некоторые недостатки данной конструкции.

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Смартфон Fairphone 5 известен своим ограниченным временем автономной работы, однако детальный анализ DxOMark раскрывает все недостатки его съемного аккумулятора емкостью 4200 мА*ч. В рейтинге лучших смартфонов это устройство классифицируется как среднего класса, занимая 165-е место с результатом в 83 балла. Всего пять смартфонов оказались еще хуже, включая европейский Samsung Galaxy S22 с Exynos 2200. Применяемый в Fairphone 5 процессор Qualcomm QCM6490, основанный на Snapdragon 778G, не слишком эффективен в определенных моментах. Например, при использовании камеры батарея разряжается менее чем за два часа, а время игр составляет чуть менее пяти с половиной часов, что далеко не лучше, чем у большинства конкурентов.

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Fairphone 5 может обеспечить почти конкурентоспособное время автономной работы только при небольшой нагрузке, например, если только звонить или слушать музыку. Однако даже требовательных приложений для социальных сетей достаточно, чтобы снизить время автономной работы примерно до пяти часов. GPS-навигация возможна только в течение четырех часов без подзарядки. При умеренном использовании можно ожидать времени работы более суток.

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Смартфон Fairphone 5 заряжается через USB-C с максимальной мощностью всего 30 Вт. Это означает, что полная зарядка занимает 02:19 часов, в то время как, например, Samsung Galaxy A54 5G можно зарядить за 01:40 часов, несмотря на более емкую батарею и значительно более длительное время автономной работы. К тому же, Fairphone 5 заряжается только на 80% за чуть более часа.

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