Microsoft увольняет колоссальное число сотрудников из своего игрового подразделения, но в то же время глава Xbox Фил Спенсер обещает устойчивое развитие и качественный игровой контент в будущем.

Недавно Microsoft объявила о серьезном сокращении своего игрового персонала, которое затронет 1900 сотрудников. Это решение принято в условиях, когда игровая индустрия все чаще сталкивается с увольнениями и реструктуризацией. Глава Xbox Фил Спенсер сообщил сотрудникам о трудном решении, подчеркнув, что Microsoft будет полностью поддерживать тех, кто пострадал, включая предоставление выходного пособия. Таким образом, Microsoft демонстрирует свою ответственность перед сотрудниками в трудные времена.

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Сокращения последовали за приобретением Microsoft компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Это сделка, являющаяся одной из самых крупных в игровой индустрии, потребовала пересмотра стратегии и структуры расходов для поддержки расширения бизнеса. Фил Спенсер отмечает, что интеграция команд Activision, Blizzard и King в Microsoft потребовала пересмотра приоритетов и устранения пересекающихся направлений. Принятое решение о сокращении рабочей силы является стратегическим сдвигом в пользу устойчивого роста. Компания недавно представила ряд интересных новых игр, демонстрируя свою постоянную приверженность обеспечению высококачественного игрового опыта. Игры, такие как Indiana Jones от MachineGames и Avowed от Obsidian, намекают на насыщенный контент и светлое будущее платформы Xbox.

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Более широкий контекст этих сокращений - тревожная тенденция увольнений на игровом рынке. Только в прошлом году в этой отрасли произошло массовое сокращение тысяч рабочих мест, и подобные сокращения ожидаются и в 2024 году. Это свидетельствует о более глобальных изменениях в отрасли, поскольку компании пересматривают свои стратегии на быстроразвивающемся рынке.