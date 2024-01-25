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СтарыйДед
Представлен монитор Huntkey G2732 с 27-дюймовой панелью, разрешением 1080P и частотой 165 Гц
Кроме того он обладает быстрым временем отклика в 1мс и профессиональной калибровкой цвета, поддерживающий технологии FreeSync и HDR для оптимального игрового и графического опыта.

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Компания Huntkey презентовала свою новинку в Китае - игровой монитор G2732 с диагональю 27 дюймов. Устройство уже завоевало популярность среди геймеров и технологических энтузиастов благодаря своему впечатляющему сочетанию размера, разрешения и производительности, при этом доступное по цене.

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Данный монитор обладает IPS-панелью с разрешением Full HD 1920×1080. Частота обновления в 165 Гц, являющейся стандартом современных игровых мониторов, обеспечивает четкое и плавное изображение. Время отклика в 1мс делает изображение на экране максимально четким и легким для глаз в динамичных игровых сценах. Широкий цветовой охват с точностью цветопередачи △E<2, 112% sRGB, 96% DCI-P3 и 95% NTSC, основанный на цветовом пространстве CIE 1931, позволяет монитору воспроизводить яркие и насыщенные цвета. Это дает возможность получать высокую точность в редакторах изображений и графическом дизайне.  Важно отметить, что перед отправкой с завода каждое устройство проходит тщательную калибровку цвета, чтобы обеспечить профессиональную точность цветопередачи. Монитор также поддерживает технологии FreeSync и HDR. HDR делает изображение на экране более динамичным в темных и ярких областях, а FreeSync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, исключая возможные проблемы с прерываниями и зависаниями.

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Касательно физического дизайна, монитор G2732 имеет возможность настенного крепления (75x75 мм), однако кронштейн для настенного крепления не входит в комплект поставки. Монитор также оснащен быстросъемной подставкой, что облегчает адаптацию к различным потребностям пользователя.  Для удобства подключения монитор оборудован USB, HDMI и DP портами. Еще одно преимущество G2732 - фильтрация синего света и технология устранения мерцания, которые снижают нагрузку на глаза во время долгого использования. Этот монитор доступен по цене 679 юаней (приблизительно 8 400 рублей) в Китае.

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