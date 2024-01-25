Компанией Hasselblad был представлен новый сенсор среднего формата на 100 МП CFV 100C для камеры 907X.

Компанией Hasselblad был представлен новый цифровой модуль для 907X, обновляя камеру 100-мегапиксельным среднеформатным сенсором, уже известным от Hasselblad X2D. Этот сенсор фотографирует с разрешением 11 656 x 8742 и динамическим диапазоном 15 ступеней. Новый цифровой модуль CVF 100C стал на 15% легче и весит теперь 460 грамм. Также он имеет встроенный твердотельный накопитель объемом 1 ТБ, на котором фотографии могут быть сохранены в дополнение к карте памяти CFexpress Type B, хотя в новой модели уже нет двойного слота для SD-карт. RAW-фотография требует в среднем 206 МБ, поэтому внутренний SSD вмещает около 4850 изображений, которые могут быть переданы на компьютер через USB-C (10 Гбит/с).

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Камера имеет как электронный, так и механический затвор. Все объективы Hasselblad XCD могут быть использованы с 907X. Это объективы HC, HCD, XPan и V, которые присоединяются через адаптер. Кроме 907X, цифровой модуль CFV 100C также можно использовать с большинством камер Hasselblad V, которые находятся на рынке с 1957 года. В сочетании с 907X и объективами XCD можно использовать автофокус, в то время как поворотный сенсорный экран диагональю 3,2 дюйма и разрешением 1024 x 768 служит в качестве видоискателя. Говорят, что аккумулятор обеспечивает время работы 420 фотографий (CIPA) и заряжается напрямую в камере через USB-C-кабель. Фотографии также могут быть переданы на iPhone или iPad через Wi-Fi в приложении Phocus Mobile 2.

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Hasselblad 907X предлагается в комплекте с цифровым модулем CFV 100C по рекомендованной розничной цене 8199,00 долларов США (около 724 000 рублей), что делает новую модель на 1800 долларов дороже, чем 50-мегапиксельную 907X 50C.